夏を彩る『冷製パスタシリーズ』から3種のパスタが新登場！具材たっぷりで見た目も鮮やかな夏のごちそうパスタ！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、夏に向けて人気が高まる『冷製パスタシリーズ』を刷新し、全国のセブン‐イレブン店舗にて6月23日（火）より順次発売いたします。

「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」は、ぷりぷりの海老ともちもち麺が生み出す心地よい食感が特長。トマトの酸味が、冷製パスタならではの爽快感と調和します。また、さっぱりとした味わいの「冷製パスタ ツナと大根おろし和風ソース」もあわせて一部地区を除く全国で販売。関東一部では、コク深くすっきりとした後味の「冷製パスタ 豚しゃぶとごまポン酢」を販売します。今回の刷新で、冷製パスタ用の容器を丸型に変更。ラベルは手書き感のあるデザインにリニューアルしました。暑い日でも食欲をそそる「夏のごちそうパスタ」をぜひお楽しみください。

ぷりぷり海老とさわやかトマトが彩る、もちもち生パスタ

■冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース

価格：598円（税込645.84円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

「3層構造の生パスタ」は、３層の真ん中に強力粉などを混ぜたもちもちの生地に、外側は弾力と歯ごたえのあるデュラム小麦の生地で挟み込むことで、冷製でももちもちした食感を実現。トマトソースに凝縮させた海老の旨みを加えた濃厚なソースが、麺とぷりぷりの海老によく絡みます。素材本来の風味と食感を楽しめる商品です。

■冷製パスタ 豚しゃぶとごまポン酢

価格：530円（税込572.40円）

発売日：6月24日（水）～順次

販売エリア：関東一部

たっぷりの豚しゃぶに、香ばしいごまのコクとポン酢のさわやかな酸味を合わせた一皿。冷製パスタの細い麺にやわらかな豚しゃぶの旨みが重なります。まろやかなごまの風味と、後味をすっきり引き締めるポン酢が絶妙に絡み合い、ひと口ごとに食欲をくすぐります。

■冷製パスタ ツナと大根おろし 和風ソース

価格：460円（税込496.80円）

発売日：6月24日（水）～順次

販売エリア：東北・関東一部・東海・沖縄県を除く全国

ツナの旨みに、大根おろしのみずみずしさとほどよい辛みを合わせることで、コクがありながらもさっぱりな味わいに仕立てました。和風ソースに使用している数種類のだしの旨みが全体をまとめ、ひんやりとした麺とともに、暑い時期でも食べ進めやすい一品です。

丸型容器と新ラベルが登場

『冷製パスタシリーズ』の容器を刷新し、丸型に変更しました。器に盛り付けたような見た目で、食卓になじむデザインです。ラベルの文字は、手書き感のある「ゆるかわ」なデザインが特長です。

担当者コメント

年々暑くなる夏場に向け、冷たくてさっぱりと食べられる『冷製パスタシリーズ』をお届けします。今年初の「冷製生パスタ」は、専門店のようなこだわりで作り上げました。毎年人気の商品とともに展開し、お好みやその日の気分でお選びいただけるのもポイントです。

容器とラベルは、清涼感あるビジュアルを目指して刷新しました。オフィスや自宅でのランチタイムがパッと華やぎ、暑い日でも心と体が満たされる「夏のごちそう」として、皆様の生活に彩りを添えられるよう今後も挑戦を続けてまいります。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。