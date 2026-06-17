OLA PARTY JAPAN株式会社

婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)や恋活(https://yoitoki.jp/)マッチングアプリ業界において、今夏、ある自治体が主導する新サービスが注目を集めています。このサービスでは未婚証明書（独身証明書）や納税証明書の提出、さらには婚姻意思を誓う宣誓書の提出が必須となる見込みです（The Daily Tribune，2026）。この動きは、東京都が2024年9月に導入した厳格な本人確認フローを踏襲するものであり、業界全体が「自己申告」から「公的証明」へと移行する流れを加速させるものとして受け止められています。

この流れが示しているのは、「身元確認（特に独身証明）」が婚活サービスの信頼性を左右する重要な要件として広く認識され始めたという事実です。そしてヨイトキ（Yoitoki）は、この新しい業界基準の動きに先駆け、ローンチ時点から対応を進めてきたプラットフォームの一つです。

婚活サービスの新たなスタンダード

近年、マッチングアプリは婚活の場として広く定着し、利用者にとって「どのような人々が集まっているか」というコミュニティの質が、サービス選びの重要な判断基準となっています。

特に、結婚を真剣に考える層にとっては、登録時の身元確認の厳格さがそのまま「誠実な出会い(https://yoitoki.jp/ja/blog/shakaijin-deai-doko-2026-guide)の確率」に直結する要素です。このニーズに応える形で、業界各社は本人確認の仕組みを強化する動きを見せています。デジタル庁は2025年6月19日、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ(https://yoitoki.jp/)協会と「マッチングアプリサービスにおけるマイナンバーカード活用等に関する協定書」を締結しました（デジタル庁，2025）。この協定では、マイナンバーカードを活用した年齢、独身証明、所得証明などの属性情報確認を推進し、マッチングアプリサービスの信頼性向上を図ることを目的としています（デジタル庁，2025）。

Pairsを運営する株式会社エウレカは2024年8月からマイナンバーカードのICチップ読み取りによるオンライン本人確認（eKYC）を開始しました（デジタル庁「マイナンバーカード・インフォ」vol.48，2024）。Tappleを運営する株式会社タップルは、マイナンバーカードを活用した「かんたん独身証明」機能を提供しています（デジタル庁「マイナンバーカード・インフォ」vol.78，2025）。MarryUなど他のサービスでも、本人確認機能の導入が進んでいます。

このように、「公的書類に基づく本人確認」は業界全体のスタンダードへと成長しつつあります。

ヨイトキ（Yoitoki）が未婚証明に込めた「コミュニティ設計」の視点

ヨイトキ（Yoitoki）は既に未婚証明書の確認機能を標準実装してきました。しかし、この機能の真の価値は単なる「本人確認の厳格さ」だけに留まりません。社会人出会い(https://yoitoki.jp/ja/blog/shakaijin-deai-doko-2026-guide)未婚証明を必須とする設計は、結果として「誠実なユーザー層が自然と集まるプラットフォーム」を生み出しています。

公的書類による身元確認というハードルを自ら越えたユーザーは、「軽い気持ち」ではなく、真剣な婚活を目的として登録していることが前提となります。このプロセス自体がフィルターとして機能し、情報リテラシーが高く、誠実な出会いを求めるホワイトカラー層や社会人層がプラットフォームに集まる好循環を生んでいます。

また、当社が提供するすべてのAIマッチング機能は、強固なスクリーンショット禁止機能を安全基盤として設計されています。これにより、ユーザーはプライベートな会話や個人情報の流出を気にすることなく、安心してコミュニケーションに集中できる環境が整っています。このようなセキュリティへの配慮も、安心して真剣な関係構築に臨みたい層から支持を集める要因となっています。

「証明があるからこそ」集まる誠実な層

ヨイトキ（Yoitoki）が未婚証明書の確認を必須としていることの本質的な意義は、「証明の仕組み」がもたらす安心感と、それに共感する層の集積にあります。

結婚(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)相談所に抵抗があるけれども、真剣な交際を望む層にとって、この「証明の仕組み」は理想のパートナーに出会う確率を高める要素として機能しています。公的な書類による検証を通過したユーザー同士であるという前提は、初めてメッセージを交わす段階から「お互いに誠実な意思を持っている」という共通認識を生み出します。

自治体アプリが今になって厳格審査を導入しようとしているのに対し、ヨイトキ（Yoitoki）は既に独身証明書のアップロード検証システムを運用中。役所で取得した書類をスマホ撮影してアップロードするだけのシンプルフローで、社会人のスキマ時間でもサクッと完了できると好評です。ISFJやESFJといった診断タイプの理解も重要ですが、それと同時に、相手の日常生活や実際の行動パターンに目を向けることが、より本質的な関係構築において不可欠です。

これからの婚活プラットフォームに求められるもの

マッチングアプリ業界が「公的証明」の方向へと進む中で、ユーザーが真に求めるのは単なる「書類チェックの厳しさ」ではなく、その先にある「質の高い誠実なコミュニティ」 です。

ヨイトキ（Yoitoki）は未婚証明の確認機能を標準装備したプラットフォームとして、安全で誠実な出会いを求める層の期待に応えています。政府や自治体が今になって導入しようとしている厳格審査の流れは、当社がローンチ当初から大切にしてきた価値観を追認するものと言えるでしょう。

業界が「公的証明」という価値を重視する方向へ舵を切る今、ヨイトキ（Yoitoki）は新たな業界基準を早期に取り入れ、先導する存在として、より安全で誠実な婚活環境の実現を今後も推進してまいります。

【参考情報：業界の厳格化の背景】

東京都が2024年9月に本格稼働した公式マッチングアプリは、自治体発行の独身証明書や納税証明書の提出を必須とする厳格な審査を導入しました（The Daily Tribune，2026）。2025年9月末時点で累計登録者27,000人超、成婚94組の実績を上げており（JAPAN Forward，2025；産経新聞，2025）、厳格な身元確認が成婚に寄与する可能性を示唆しています。京都府など他の自治体も同様の流れを汲む動きを見せています。

【外部出典について】

本プレスリリースで参照した外部データの出典は以下の通りです（全て日本語または英語の情報源です）。

■ 東京都公式アプリ及び自治体動向関連

The Daily Tribune / News of Bahrain（2026年6月5日付） : Tokyo Launches Dating App to Fight Birth Rate Slide

URL: https://www.newsofbahrain.com/world/99899.html

参照内容：東京都アプリの未婚証明書・納税証明書・婚姻意思宣言書の提出義務

JAPAN Forward（2025年11月20日付） : Finding Love in Tokyo: The City's AI Matchmaking Push

URL: https://japan-forward.com/finding-love-in-tokyo-the-citys-ai-matchmaking-push/

参照内容：東京都アプリの登録者数（27,000人超）、成婚組数（94組）

産経新聞（2025年11月2日付）※壹蘋新聞網経由で参照

URL: https://news.nextapple.com/international/20251102/EB3E399DC7A7B775FBC96FFF4A076A83

参照内容：東京都アプリの登録者数（27,000人超）、成婚組数（94組）

■ 業界動向・デジタル庁の取り組み

デジタル庁公式発表（2025年6月27日付） : 恋愛・結婚マッチングアプリ協会、デジタル庁と「マッチングアプリサービスにおけるマイナンバーカード活用等に関する協定書」の締結式を開催

URL: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/a08e6919-0656-456c-9446-a208d74a5c58/cd349a34/20250627_news_mynumbercard-usage_outline_01.pdf

参照内容：マイナンバーカードを活用した独身証明・所得証明の推進方針、協定締結日（2025年6月19日）

■ 民間事業者のマイナンバーカード活用事例

デジタル庁「マイナンバーカード・インフォ」vol.48（2024年8月23日付） : 株式会社エウレカ

URL: https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/private-business/info/

参照内容：PairsにおけるマイナンバーカードICチップ読み取りによる本人確認の開始（2024年8月）

デジタル庁「マイナンバーカード・インフォ」vol.78（2025年6月6日付） : 株式会社タップル

URL: https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/private-business/info/

参照内容：Tappleにおけるマイナンバーカードを活用した「かんたん独身証明」機能の導入

【本リリースに関するお問い合わせ先】

ヨイトキ（Yoitoki）広報事務局

Email: press@yoitoki.com

公式サイト：https://yoitoki.com