【阪神梅田本店】「大黄金展」を初開催。２億円超えの”絶対に蹴ったらあかん！”金のサッカーボールも登場します

株式会社阪急阪神百貨店

「大黄金展」

■会期：6月24日(水)～29日(月) ※最終日は午後5時まで

■場所：阪神梅田本店 ８階 催場

■公式URL：https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/saiji/detail_b/12701264_3395.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/saiji/detail_b/12701264_3395.html)

※金相場の変動により価格改定となる場合がございます。

※実物と仕様が異なる場合がございます。

※品数に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。

※入場制限をする場合がございます。

阪神百貨店として今回が初となる「大黄金展」を開催いたします。

インフレや物価高のニュースが続く中、金の小売価格が高値で推移するなど、”金”は引き続き資産としても注目されています。

会場では、総点数1,000点以上の金製品を取り揃えてお客様をお出迎え。

普段はお目にかかれない高額商品が集まるきらびやかな世界を、ぜひご取材ください。

さらに、会場では、切れたネックレスや片方だけのイヤリングなど、ご自宅に眠っている貴金属（金・銀・プラチナ製品）をその場で無料査定＆現金買取り。X線分析器による確かな鑑定を行います。

◎規格外の輝き！「純金のサッカーボール」

金量3kgを贅沢に使用した公式5号球サイズの純金製サッカーボール。恐れ多くて、パスされてもシュートできない!?

K24 サッカーボール（金量約3,000g・直径約22.0cm＜5号球サイズ＞）237,710,000円＜販売予定価格＞

◎さらに、まばゆい輝きが会場を埋めつくします

豪華なだけでなく、金工芸作品ならではの魅力ある金製品の数々をご紹介いたします。

■大阪の誇り！純金の大坂城

地元愛があふれる400gの純金で精巧に作られた、まさに”黄金の城”です。

K24 大坂城（金量約400g・約高さ14.5×幅16.0cm）31,372,000円＜販売予定価格＞

■全長2メールの大迫力！金の虎

獲物を狙うような鋭い眼差しも魅力。美しい虎の金箔像が会場に登場します。

金箔 黄金の虎（金箔約1,900枚使用・全長約2m）24,200,000円＜参考価格＞

■人間国宝の技！「K18 おりん 2.3寸」

重要無形文化財保持者（人間国宝）奥山峰石の作品です。

K18 おりん 2.3寸（金量約210g・約高さ4.0×幅6.9cm）12,617,000円＜販売予定価格＞

■干支の「跳ね馬」に、大判も登場

金工作家によって躍動感あふれる姿を表現した、縁起物としてもふさわしい干支の「跳ね馬」が登場。 さらに、圧倒的なスケールと存在感を放つ逸品「慶長大判」など、美術品としての魅力と資産価値を兼ね備えた品々を展示・販売いたします。

K24 崇高「跳ね馬」（金量約40g、約高さ10.0×幅9.2cm）3,608,000円＜販売予定価格＞K24 慶長大判（金量約180g、約縦15.3×横9.6cm） 11,858,000円＜販売予定価格＞ ※江戸時代に流通したとされる慶長大判をモデルに純金で再現した商品です。

＜うれしい２つのサービス＞



〇金・銀・プラチナ製品「その場で査定・現金買取り」サービス

不要な貴金属を査定し、現金買取りします。「タンスの肥やし」が思わぬ臨時収入に！

〇インゴット分割加工サービス

「1kgの金塊は大きすぎて分けられない…」というお悩みに。100g×10個のSGCオリジナルバーへ分割加工（加工手数料：1gにつき220円）。お子様やお孫様への資産継承をスムーズにします。

ご紹介したのは、ほんの一部。ぜひ会場で実物の輝きをお確かめください！