宮崎県西都市から生まれた″麦焼酎の新しい顔″　本格麦焼酎「宮崎県西都出身 麦崎麦子」発売

株式会社やまやコミュニケーションズ

株式会社やまやコミュニケーションズ（本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀）のグループ企業である株式会社やまや蒸留所（本社：宮崎県西都市大字三納、代表取締役社長：山本 正秀）は、本格麦焼酎「宮崎県西都出身 麦崎麦子」を発売いたしました。本商品は、これまで販売してきた本格麦焼酎「逢初 麦」の中身はそのままに、より多くのお客さまに手に取っていただけるようパッケージデザインを刷新した商品です。

また、やまや公式Xアカウントおよび、やまや公式アプリクーポンを活用したキャンペーンを2026年6月15日（月）より実施しております。

宮崎県西都出身 麦崎麦子（イメージ）

【開発背景】

焼酎市場では、若年層や焼酎初心者へのアプローチが重要なテーマとなっている一方で、本格焼酎は「難しそう」「選び方がわからない」といったイメージから、初めて手に取るハードルが高いと感じる方も少なくありません。そこでやまや蒸留所では、長年親しまれてきた本格麦焼酎「逢初 麦」を、これまで焼酎に馴染みのなかった方々にも届けるため、新たなアプローチに挑戦しました。

アプローチにあたり、改めて原酒の魅力である「麦特有の香ばしさ」と「やさしく広がる甘み」に着目いたしました。この「逢初 麦」の原酒が持つ、「麦の香りって、こんなに心地いいんだ。」という感動こそが、この商品の原点です。その魅力をより直感的に伝えるため、親しみやすいキャラクター「麦崎麦子（むぎさき むぎこ）」をパッケージに採用しました。「麦崎麦子」は、本商品の持つやさしい香りや丸みのある味わいをイメージしたキャラクターです。焼酎を飲み慣れた方はもちろん、これから麦焼酎に挑戦してみたい方にも手に取っていただきやすい商品として、新たに展開いたします。

【商品名に込めた想い】

2025年に発売した「芋くさくて、わるいですか」に続くシリーズ第二弾として、今回は"麦焼酎らしさ"をより親しみやすい形で届けることに挑戦しました。その想いから生まれたのが、「麦崎麦子」という名前です。どこか親しみやすく、思わず誰かに話したくなるような響きにすることで、焼酎を飲み慣れた方はもちろん、これまであまり馴染みのなかった方にも気軽に手に取っていただける存在でありたいという願いを込めました。少しレトロで、でも新しい。宮崎の風土で育まれた麦焼酎の魅力を、自分たちらしい感性で表現した一本です。

宮崎県西都出身 麦崎麦子（イメージ）

【商品特徴】

本商品は、麦と米麹を使用して仕込んだ本格麦焼酎です。添え麹として黄麹を使用し、軽い口当たりと綺麗な香り、丸みのある味わいに仕上げました。調和のとれた香りと爽やかな飲み口をお楽しみいただけます。おすすめの飲み方はロックや水割り、ソーダ割り。食事と合わせやすく、さまざまなシーンで気軽にお楽しみいただけます。

宮崎県西都出身 麦崎麦子（パッケージ）

【商品概要】

商品名 ︓宮崎県西都出身 麦崎麦子

内容量 ︓720ml

アルコール度数︓25度

酒類 ：本格焼酎

希望小売価格 ︓1,980円（税込）

URL ：https://www.onlineshop-yamaya.com/item.html?pn=58805

【販売場所】

■やまや公式オンラインショップ

https://www.onlineshop-yamaya.com/category_list.html?cc=liquor

■やまや直営物販店

・Yamaya Factory Terrace（マーケット）

営業時間：10：00～17：00

定休日 ：不定休

電話番号：092-652-2208

所在地 ：福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1-1 2階

URL ：https://www.yamaya.com/shop/detail/0018

・YAMAYA BASE（マイング店）

営業時間：9：00～21：00

定休日 ：施設の営業時間・定休日に準ずる

電話番号：092-292-0080

所在地 ：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多エキナカ マイング1階

URL ：https://www.yamaya.com/shop/detail/0013

・博多の味やまや 博多デイトス店

営業時間：8：00～21：00

定休日 ：施設の営業時間・定休日に準ずる

電話番号：092-409-8022

所在地 ：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 デイトスみやげもん市場

URL ：https://www.yamaya.com/shop/detail/0017

・博多の味やまや キャナルシティ店

営業時間：10:00～21:00

定休日 ：無休

電話番号：092-710-7102

所在地 ：福岡県 福岡市博多区住吉1-2

キャナルシティ博多センターウォーク南側地下1階

URL ：https://www.yamaya.com/shop/detail/0019

・博多の味やまや 太宰府店

営業時間：9：30～17：30

定休日 ：無休

電話番号：092-918-5085

所在地 ：福岡県太宰府市宰府3-1-1

URL ：https://www.yamaya.com/shop/detail/0008

※未成年の方には販売できません。

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は絶対にやめましょう。

※飲酒は健康に留意し適量を。妊娠中や授乳期の飲酒は控えましょう。

【キャンペーン概要】

＜やまや公式Xプレゼントキャンペーン＞

期間中、やまや公式Xアカウント（@yamaya_fan）をフォローし、対象投稿をリポストした方の中から抽選で10名さまに『宮崎県西都出身 麦崎麦子』をプレゼントするキャンペーンを実施しております。

期間：2026年6月15日（月）～2026年6月28日（日）23時59分

応募方法：

1．やまや公式Xアカウント（@yamaya_fan）をフォロー

2．該当の投稿をリポスト

▼応募はコチラから

https://x.com/yamaya_fan/status/2066385211034656810

＜やまや公式アプリクーポン『宮崎県西都出身 麦崎麦子』ご購入で「やまやドライ明太子 焼きチーズサンド」プレゼントキャンペーン＞

期間中、対象店舗にて『宮崎県西都出身 麦崎麦子』を含む商品を2,300円（税込）以上ご購入のうえ、アプリクーポンをご提示いただいたお客さまに、「やまやドライ明太子 焼きチーズサンド（450円相当）」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

期間：2026年6月29日（月）～2026年8月31日（月）

対象店舗：

・Yamaya Factory Terrace（マーケット）

・YAMAYA BASE（マイング店）

・博多の味やまや 博多デイトス店

・博多の味やまや キャナルシティ店

・博多の味やまや 太宰府店

※対象店舗は、商品在庫や取扱状況等により変更となる場合がございます。

やまや公式アプリ：https://www.yamaya.com/app/

▼「宮崎県西都出身 麦崎麦子」公式サイトはこちら

https://yamayadistillery.com/mugisakimugiko

今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく貢献してまいります。

【株式会社やまや蒸留所 会社概要】

社名 ：株式会社やまや蒸留所

代表取締役社長 ：山本 正秀

本社所在地 ：〒881-0101 宮崎県西都市大字三納10029

事業内容 ：本格焼酎・リキュールの製造販売

HP ：https://yamayadistillery.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/yamayadistillery_official/

（@yamayadistillery_official）

【株式会社やまやコミュニケーションズ 会社概要】

社名 ：株式会社やまやコミュニケーションズ

代表取締役社長 ：山本 正秀

本社所在地 ：〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号

事業内容 ：辛子明太子製造販売・水産物および一般食品加工製造販売・外食事業

HP ：https://www.yamaya.com/