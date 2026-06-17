累計販売数34,000個※　横浜元町「キタムラ」から、ショルダーポシェット「ポケットプラス」の新作を発売

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、1882年創業、横浜元町のバッグブランド「キタムラ」から、ショルダーポシェット「ポケットプラス」の新作デザインを、当社オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」、および全国一部百貨店にて展開いたしました。

今回登場するのは、上品な表情が魅力のツイード調デザイン。スマートフォンやミニ財布、ハンカチなど、日常の必需品をコンパクトに持ち歩ける便利さはそのままに、装いに華やかさを添える新デザインです。

※2019年～2026年累計販売数

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260617-kitamura-pocket

「ポケットプラス」とは

「ポケットプラス」は、“いつもの装いに、ポケットをひとつ添える”という発想から生まれた、気軽に使える便利なポシェットです。お散歩や旅行、近所へのお買い物、オフィス内での移動など、さまざまなシーンで活躍。必要なものだけを持って身軽に出かけられることから、多くのお客様に支持されているロングセラーアイテムです。

キタムラのポケットプラスはこれまで34,000個を超える販売実績があります。

ツイード調デザインが新登場

今回の新作は、キタムラらしい「やさしさ・かわいらしさ・上品さ」を感じられるラメ入りツイード調素材を採用。ベージュとブラックのベーシックな2色展開で、カジュアルからきれいめスタイルまで幅広くコーディネートできます。

上品な素材感が、大人の女性の日常にさりげない華やかさをプラスします。Kマークの刺繍がアクセントです。

使いやすさを追求した機能設計

コンパクトな見た目ながら、収納力と整理のしやすさにもこだわりました。

メイン収納にはオープンポケットを配置し、外側にはファスナーポケットと背面ポケットを備えています。

スマートフォンや鍵、ICカードなどを分けて収納できるため、バッグの中で探す手間を軽減。必要なものをすぐに取り出せるストレスフリーな設計です。

シーンに合わせて使える3WAY仕様

ストラップは長さ調整が可能で、斜め掛け、ショルダー、ウエストポーチにと３WAYで使え、シーンに合わせた使い方が楽しめます。本体に付けたDカンでストラップの着脱も簡単です。

旅行先での街歩きやイベント、アウトドアシーンはもちろん、オフィスでの移動時にも便利。両手が空く快適さと、上品なデザインを両立したアイテムです。

ストラップの長さは自由に変えられます本体にDカン付きシーンや用途に合わせて３WAYに使えます

商品概要

ショルダーバッグ（ツイードタイプ）3,850円(税込) 1柄2点 サイズ：約19×15×2cm

■販売店舗

・オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】

https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct463

・全国一部百貨店ハンカチ売場

■キタムラ（Kitamura）ブランドについて

キタムラ（Kitamura）は、1882年に横浜元町で創業したバックブランドです。 「やさしさ、かわいらしさ、上品さ」をキーワードに、 上品なデザインと高い品質で、長く愛されるブランドとして知られています。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/