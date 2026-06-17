見た目はおにぎり！味はフルーツ?!　初挑戦の“正三角形”キャンディ　PAPABUBBLEのアーティシリーズ第三弾　6月18日より発売

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、みなさまに楽しんでいただける作品を自由に発想し、タイムリーにお届けする、ちょっとやんちゃな別注シリーズ「パパブブレ アーティ」の第三弾を、6月18日(木)より全国店舗及びパパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/products/arty-03(https://papabubble.co.jp/products/arty-03)）にて発売いたします。



今回のテーマは、「三角形のキャンディ」。

パパブブレの代表的なキャンディといえば丸い形ですが、今回は初挑戦となる“正三角形”のフォルムにチャレンジしました。6月18日の「おにぎりの日」にあわせ、数量限定での登場です。

■ パパブブレの職人が挑む、前代未聞の「三角形」キャンディ

職人の自由な発想から生まれる「アーティ（ARTY）」シリーズ。

その第3弾として、職人の好奇心から生まれた挑戦作“おにぎりキャンディ”が登場します。

モチーフは、日本人に馴染み深いソウルフード「おにぎり」。

通常、パパブブレのキャンディは、直径十数センチにもなる大きな飴の塊を、職人が手で引き伸ばしながら成形していきます。しかし、転がしながら均一に伸ばせる丸型とは異なり、三角形は角や面のバランスを保ちながら成形する必要があり、熟練の職人にとっても高難度の挑戦でした。

3つの面と角を指先で繊細にコントロールし、秒単位で温度を見極めながら、最初から最後まで美しい正三角形を保ったまま均一に伸ばしていく工程は、まさに職人技そのものです。

試行錯誤の末に完成した、角まで美しい三角形のフォルムは、これまでにない見た目のインパクトが特徴。さらに、おにぎりの見た目からは想像できないフルーツフレーバーとのギャップも楽しめます。

デザイン面では、「たらこ」「いくら」「赤飯」など、それぞれの具材の粒感や質感を、色の濃淡や透明感を使い分けながら繊細に表現しました。

製造の様子はYoutubeにて

https://youtu.be/JydqTXL6tFU(https://youtu.be/JydqTXL6tFU)

・おにぎりミックス 税込み価格：740円

【パパブブレ アーティ とは】

創業から20年、わたしたちはすべてのキャンディを、ひとつひとつ手作りでお届けしてきました。

キャンディアーティストの感性豊かなアンテナで「ワクワクする！」「だれかと分かち合いたい！」とキャッチしたモチーフを、その手ですぐに、美しく、おいしいキャンディに変えられるのがわたしたちの最大の強みです。

『パパブブレ アーティ』は、次の20年に向けてこの原点に立ち返り、みなさまに楽しんでいただける作品を自由に発想し、タイムリーにお届けする、ちょっとやんちゃな別注シリーズです。

甘いのに、小粒でピリッと効くスパイスのような遊び心をぜひお楽しみください。

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

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