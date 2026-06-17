「eve auto」のオペレーションツール紹介資料を刷新

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、自動搬送サービス「eve auto」のオペレーションツール紹介資料を刷新しました。

今回の更新では、2026年3月29日にリリースした「eve auto DASH」のアップデート内容を反映しています。新たに追加した「ルートパターン登録機能」および「現在地の明示」機能を踏まえ、FMSコンソールと「eve auto DASH」を活用したオペレーション方法を紹介する内容へ更新しました。

‐オペレーションツール紹介資料：https://eveautonomy.com/download/ebook_01-2-2-3-2(https://eveautonomy.com/download/ebook_01-2-2-3-2?utm_source=press_release&utm_medium=260617&utm_campaign=pr)

‐ニュース関連ページ：https://eveautonomy.com/news/2026/20260331/7633(https://eveautonomy.com/news/2026/20260331/7633?utm_source=press_release&utm_medium=260617&utm_campaign=pr)

更新内容

刷新した資料では、「ルートパターン登録機能」および「現在地の明示」機能に関する紹介内容を追加しました。



「ルートパターン登録機能」については、事前に登録した搬送ルートや停留所の組み合わせを活用した運用方法を紹介しています。

また、「現在地の明示」機能については、車両位置の確認を通じて到着見込みを把握し、現場作業へ活用する方法を紹介しています。



今回の資料刷新により、FMSコンソールと「eve auto DASH」の役割の違いや、それぞれを活用したオペレーション方法について、より具体的にご確認いただける内容となっています。

自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・約100台が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。