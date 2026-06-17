【nana’s green tea】店舗で好評の「ほうじ茶ロールケーキ」をオンラインストアで6月17日より販売開始

株式会社七葉

日本茶・抹茶をテーマとするカフェブランド「nana's green tea」を運営する株式会社 七葉（本社：東京都目黒区・代表取締役 朽網一人）は、2026年6月17日（水）より、店舗でご好評をいただいている「ほうじ茶ロールケーキ」の販売を公式オンラインストア(https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online)にて開始いたします。

あわせて、オンラインストア初登場を記念して、簡易包装の「ほうじ茶ロールケーキ」を通常価格 \3,000（税込）のところ、\2,700（税込）で販売する数量限定のお試しセールを実施いたします。

店舗でご好評いただいている「ほうじ茶ロールケーキ」をオンラインストアでも

nana's green teaの店舗では、抹茶チーズケーキや抹茶ガトーショコラなど、抹茶を使用したスイーツを多数展開しています。2025年7月より店舗限定で販売している「ほうじ茶ロールケーキ」は、抹茶チーズケーキや抹茶ガトーショコラなどの抹茶のケーキと並ぶ人気商品としてご好評をいただいております。

このたび、全国のお客様にもお楽しみいただけるよう、公式オンラインストアでの販売を開始いたします。

また、初めてお試しいただくお客様にも気軽にお楽しみいただけるよう、数量限定のお試し価格をご用意しました。

「ほうじ茶ロールケーキ」について

「ほうじ茶ロールケーキ」には、京都・宇治の日本茶専門店「売茶中村」のオリジナルほうじ茶パウダーを使用しています。乳製品と合わせた際にもほうじ茶の香りをしっかりと感じられるよう、茶葉を強焙煎したほうじ茶パウダーをスポンジ生地と中心のクリームの両方に使用。北海道産生クリームと組み合わせ、香ばしい香りとコクのある味わいをお楽しみいただけます。

熟練のパティシエがひとつひとつ手作業で巻き上げた、nana's green teaならではのロールケーキです。

商品概要

商品名：ほうじ茶ロールケーキ

価格：

通常価格 \3,000（税込）

※お試し価格 \2,700（税込）

内容量：1本（15cm）

販売開始日：2026年6月17日（水）

販売場所：nana’s green tea 公式オンラインストア

URL： https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

※お試し価格は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※簡易包装にて冷凍でのお届けとなります。

※抹茶ロールケーキとのセットや、抹茶チーズケーキ、抹茶ガトーショコラとのセットも販売しています。

nana's green tea のほうじ茶について

当店で茶葉にて提供しているほうじ茶は、京都・宇治にある「売茶中村」の”宇治茶”を使用しています。煎茶雁金と碾茶の茎をブレンドした、nanaʼs green tea オリジナルのほうじ茶です。

ほうじ茶をもっと身近に、スイーツでもお楽しみいただきたいという思いから、創業初期からほうじ茶ドリンクやスイーツも提供しています。 今回のスイーツでも使用しているほうじ茶は、売茶中村のオリジナルの「ほうじ茶パウダー」。乳製品などと合わせた際にしっかりとほうじ茶の香りをお楽しみいただけるよう、茶葉を強焙煎した、オリジナルのほうじ茶パウダーです。ぜひ味わいをお試しください。

売茶中村について

個性を生かした香りと味わいが特徴で、品種や産地ごとの違いを楽しめるお茶づくりを大切にしています。

また、【売茶中村】は、nana's green teaの日本茶を試作・開発する「nana's tea labo」としても機能しており、ブランドが大切にする品質と風味を支えています。

今回の「ほうじ茶ロールケーキ」にも、乳製品と合わせた際にほうじ茶の香りをしっかりと感じられるよう強焙煎した、売茶中村オリジナルのほうじ茶パウダーを使用しています。

nana's green teaについて

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

▼食材へのこだわり

●抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 京都宇治の老舗茶問屋・山政小山園の茶師が合組（ブレンド）したものを使用。それぞれ摘み方や蒸し方、挽き方などが丁寧に吟味されています。

●お米：国産の有機米。農薬・化学肥料を一切使用せず、環境にも優しく育てられたお米です。

※一部店舗では特別栽培米を使用しております。特別栽培米とは、減農薬・減化学肥料で育てられたお米です。

●鮪：和歌山県・那智勝浦港の天然鮪。延縄漁で水揚げされた鮪を活〆し、味や品質、歯応えなどを損なわない特殊冷凍法にて、 最高の品質で全国の店舗へお届けしています。

※一部店舗においては取り扱いが異なる場合がございます。

▼空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

▼運営サイト・SNS

●公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

●公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

●Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

●X：https://x.com/nanasgreentea_j

●公式アプリ：

AppStore：

https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396

Google Play Store：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app

＜本件に関するお問合わせ先＞

株式会社七葉 広報：今西・井上 press@nanaha.com

TEL：03-6421-1752 （10:00～18:00）