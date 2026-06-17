【いわきFC】道脇豊 選手、アビスパ福岡より育成型期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、アビスパ福岡の道脇豊 選手が育成型期限付き移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。

移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中にアビスパ福岡と対戦する全ての公式戦に出場することができません。

【道脇 豊（YUTAKA MICHIWAKI）】

| ポジション

FW

| 生年月日

2006年4月5日（20歳）

| 身長/体重

190cm / 78kg

| 出身

熊本県

| 経歴

太陽SC → ロアッソ熊本Jrユース → ロアッソ熊本ユース → ロアッソ熊本 → SKベフェレン（ベルギー/期限付き移籍） → ロアッソ熊本 → アビスパ福岡

| 代表歴

2022年：U-16日本代表

2023年：U-17日本代表

2024年：U-19日本代表

2025年：U-20日本代表、U-22日本代表

2026年：U-23日本代表

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：13試合出場 / 1得点

＜通算＞

J2リーグ：27試合出場 / 1得点、百年構想リーグ：13試合出場 / 1得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点、天皇杯通算：3試合出場 / 2得点

※2024/25シーズン（SKベフェレン）：リーグ戦 21試合出場 / 3得点、カップ戦 2試合1得点、プレーオフ1試合0得点

※2025/26シーズン（SKベフェレン）：リーグ戦7試合1得点、カップ戦1試合0得点

| コメント

「はじめまして！アビスパ福岡から育成型期限付きで加入しました、道脇豊です。

自分の得点でチームの勝利に貢献できるよう、全力で戦います。応援よろしくお願いします」