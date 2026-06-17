【札幌】約1,000坪の日本庭園に888個の風鈴、創業80周年のエルムガーデンが「流しそうめん会席」を7/1より開催

マスダプランニング株式会社

約1,000坪の日本庭園内に、888個の風鈴が並ぶ「風鈴小径（こみち）」、流しそうめん体験、北海道の旬菜を使った会席料理など、日本の夏の風物詩が楽しめる内容です。

開催背景

エルムガーデン風鈴小径

エルムガーデンでは、北海道の四季を感じながら日本料理を楽しむ季節のイベントを開催しています。「流しそうめん会席」は、2015年から続く夏の恒例企画で、ご友人同士やご家族連れを中心に毎年好評をいただいています。

近年は日本文化を体験できるコンテンツや、写真・動画で魅力を発信できるスポットへの関心が高まっています。本企画では、流しそうめんや風鈴、日本庭園といった日本の夏の風物詩を一度に楽しめる機会を提供します。

「流しそうめん会席」3つの見どころ

流しそうめん１．888個の風鈴が彩る「風鈴小径」

「風鈴小径」には、末広がりの「八」を重ね、訪れる皆様の幸せを願い888個の風鈴を設置しています。一部には、江戸風鈴、津軽びいどろ、小樽ガラスなど日本各地の伝統技法によって作られた作品を使用しています。浴衣を着ての撮影スポット、またウェディングフォトのロケーションとしても人気です。

888個の風鈴が並ぶ風鈴小径２．日本庭園のテラスで楽しむ流しそうめん

流しそうめんの会場は離れ奥座敷にある、日本庭園を一望できるテラスです。目の前の竹筒を流れるそうめんを楽しむ体験を提供します。緑の木々に囲まれる屋外で、幅広い年代のお客様にお楽しみいただけます。

流しそうめん３．北海道の旬を味わう夏限定会席

北海道産の旬の食材を使用した松花堂弁当は、倶知安じゃが五四〇や乳酸発酵豚などの希少食材に加え、夏のスペシャリテ「唐黍（とうきび）のすり流し」、エルムガーデン定番の「和のテリーヌ」「活たこ柔らか煮」などをお楽しみいただけます。

開催概要

松花堂弁当

名称：流しそうめん会席

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月） ※平日限定開催、火曜定休

時間：【第1部】11:00～ 【第2部】12:15～ 【第3部】13:30～

料金：お一人様 7,000円（税込・サービス料込）

お子様会席（3歳～10歳）お一人様 3,500円（税込・サービス料込）

内容：特別会席、流しそうめん体験、甘味、ワンドリンク

場所：札幌料亭エルムガーデン（北海道札幌市中央区南13条西23丁目5-10）

予約：完全予約制（3日前まで）

公式サイト：https://www.elm.cc/summer2026/

一般のお客様からのご予約・お問い合わせ 011-551-0707（火曜定休）

同時開催「ほたるの夕べ」

エルムガーデンでは今夏、4日間限定でホタル観賞と特選会席を楽しめる「ほたるの夕べ」も開催いたします。

札幌料亭エルムガーデンについて

当施設は、札幌円山エリアにある約1,000坪の日本庭園を有する料亭・結婚式場です。1946年創業の「エルム山荘」の歴史を受け継ぎ、国内外の賓客をお迎えしてきました。四季折々の景色を眺めながら北海道産の食材を活かした上質な日本料理を提供しています。

マスダプランニング株式会社について

北海道札幌市を拠点に、エルムガーデンの他、結婚式場の宮の森フランセス教会、ブライダルフォトスタジオLily、ウェディングドレスショップマリアクリスティ、ケーキショップフランセスファーム、プライベートヴィラSONEKA、飲食店の天ぷら弥平、カネマス弥平とうふ店を運営しています。

会社概要

会社名 マスダプランニング株式会社

代表者 代表取締役社長 増田幸夫

所在地 北海道札幌市中央区宮の森3条10丁目3-25

設立 1992年1月

事業内容 ウェディング事業、レストラン事業、フォト・ドレス事業、宿泊事業

WEBサイト https://www.j-mpe.com/

【以下の取材が可能です】

・施設撮影、料理撮影、流しそうめん体験撮影

・エルムガーデン総料理長へのインタビュー

・エルムガーデン支配人へのインタビュー

撮影推奨日 7月1日（水）11:00～、12:15～、13:30～