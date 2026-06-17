【6/29】テスラ / SpaceXの爆速経営を可能にした「アルゴリズム」を徹底解説

株式会社Goldratt Japan

Goldratt Japanは2026年6月29日、弊社主催で開催している無料セミナー「TOCクラブ」において、「テスラ / SpaceXの爆速経営を可能にした「アルゴリズム」 ～異常なスピードを可能にした『ザ・ゴール』と5つのステップ」と題した講演をオンラインで配信します。

テスラ/SpaceXの創業者イーロン・マスク氏が、自らを「ゴール・ガイ(The Goal Guy)」と名乗り、ベストセラー『ザ・ゴール』を現場で実践しているのをご存じでしょうか？

今月6月12日、マスク氏が率いるSpaceX（スペースX）が新規株式公開（IPO）し、史上最大となる12兆円の巨額資金調達を行い、時価総額は円貨換算で400兆円を突破しました（6/16時点）。いまや世界が注目する急成長企業ですが、テスラやSpaceXが圧倒的なスピードで成長し、破壊的イノベーションを生み出し続ける秘密を明らかにした本『The Algorithm (ジ・アルゴリズム）』（3/26発売・未邦訳書）が出版されました。

著者は、テスラ社の元社長ジョン・マクニール氏。彼はテスラ在任中の３年間に、同社の売上を１０倍にしましたが、その根底にベストセラー『ザ・ゴール』が強く影響していることを本書で明かしています。

今回のセミナーでは、いち早くこの『The Algorithm』を紐解き、爆速経営の全貌に迫ります。

具体的には、この本で紹介されている「5つのステップ」（下記）を『ザ・ゴール』で示されたTOC（制約理論）の観点から詳しく紐解きます。

1. すべての要件を疑う Question every requirement

2. 不要な工程を削除する Delete every possible step in the process

3. 簡素化と最適化 Simplify and optimize

4. サイクルタイムを短縮する Accelerate cycle time

5. 最後に自動化する Automate

なぜこれらのステップはボトルネックを解消し、”異常なスピード”をもたらすのか？業務プロセスを根本から見直し、劇的なリードタイム短縮や超成長（ハイパーグロース）を実現したいリーダーやビジネスパーソン必見のセミナーです。

組織に圧倒的な推進力をもたらす具体的なヒントをお届けします。皆さまのご参加をお待ちしております。

■開催要項

◆テスラ / SpaceXの爆速経営を可能にした「アルゴリズム」 ～

異常なスピードを可能にした『ザ・ゴール』と5つのステップ～

日 時：2026年6月29日（月）18:30～20:00 (18:15から接続開始)

定 員：1000名 (無料）

開催方法：オンラインツール「zoom」でライブ配信します

(後日、アーカイブ配信を予定しておりますので、登録をお待ちしています）

■お申し込み方法

ご参加いただく際は、事前のご登録をお願いします（無料）。下記のウェブサイトから、参加申し込みを行ってください。

URL： https://jp.goldrattgroup.jp/form/20260629tocclub

※申し込み完了メールが届かない場合は、別フォルダーに振り分けられている可能性がありますので「info@tocclub.net」からのメールは受信できるように設定ください。

※参加方法については、前日と当日にお申込みのメール宛てにご案内致します。

■書籍

The Algorithm: The Hypergrowth Formula That Transformed Tesla, Lululemon, General Motors, and SpaceX (English Edition) Jon McNeill (著) 3,309円 (Kindle版）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFGQDGN7/

（翻訳）テスラの元社長が書いた『The Algorithm（ジ・アルゴリズム）』--イーロン・マスクの直属の部下が執筆した初の書籍--は、マスクがテスラとスペースXを驚異的な成功へと導いた革命的なアプローチを取り入れたいと考えるリーダー、起業家、イノベーターのための変革的な指南書である。

「5ステップの"アルゴリズム"は、テスラ、スペースX、そして今や多くの企業を成長させる驚異的な公式であることが証明されている。この価値ある本の中で、著者はその公式を深く解説し、思わず「すごい！」と叫びたくなるような生き生きとした実例を挙げながら、ビジネスや人生においていかに現状を打破し、成功を掴むかを示している。」― ウォルター・アイザックソン

■『 The Goal（ザ・ゴール）』とは？

世界で累計1000万部、日本国内シリーズ累計150万部ベストセラーとなったビジネス小説。会社や組織の生産性を改善するための全体最適のマネジメントである「制約理論」（TOC/Theory of Constraints)を解説している。「ビジョン」や「パーパス」など、現代のビジネストレンドの基礎でもあり、次世代リーダーが今こそ読むべき1冊となっている。

https://promo.diamond.jp/books/the-goal/

■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレイクスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL： https://www.goldratt.co.jp/

■TOCクラブについて

TOCクラブは、全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」に関連する最新情報・事例を発信することを目的として月に1～2回、平日の夕方に開催している無料セミナーです（オンライン/リアル）。企業のマネジメント層を中心に行政関係者や教育関係者など、さまざまな分野の方々に参加いただいています。世の中を良くしようという志のある方であれば、誰でも無料で参加いただけますので、ご興味のある方は以下のウェブサイトよりお申し込みください。

URL： https://www.tocclub.net/