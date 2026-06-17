エディオン初の街フェスを開催！ 「EDION presents なんば元気まつり2026」 2026年8月1日（土）なんば広場にて ～ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年スペシャルステージや

ガンバ大阪OBトークショーを開催！

「特別鑑賞エリア」へのご招待キャンペーンを

本日6月17日(水)よりスタート～

株式会社エディオンは、大阪なんばエリアに新たな賑わいを創出するため、2026年8月1日（土）に「なんば広場」にて、「EDION presents なんば元気まつり2026」を初開催いたします。また、本イベントのステージを間近で体験できる「特別鑑賞エリア ペア入場券」が抽選で当たるキャンペーンを、本日2026年6月17日（水）よりエディオン全店およびエディオンネットショップにて開始いたします。





イベント開催概要

・タイトル：EDION presents なんば元気まつり 2026

・日時：2026年8月1日（土）13:00～18:30（12:00開場）

・会場：なんば広場（大阪府大阪市中央区難波5丁目）

・参加費：無料

特別鑑賞エリア： 「特別鑑賞エリア 入場券」をお持ちの方のみ入場可能です。

フリー観覧エリア：どなたでも自由にご観覧いただけます。

・主催：株式会社エディオン

・協力：合同会社ユー・エス・ジェイ、株式会社ガンバ大阪

・後援：テレビ大阪、読売テレビ、毎日放送テレビ、朝日放送テレビ、関西テレビ、FM802、FM CoCoLo

ステージイベントの見どころ

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年スペシャルステージ ”サマー・マツリ Discover U!!!”

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから、セサミストリート™のエルモやクッキーモンスター、ウッディー・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカーが、しゃべくり・ゼネラル・マネージャーの綾小路麗華やエンターテイナーとともに登場！ 25周年パレードの楽曲や、パークで大人気の夏の「祭り」を感じることのできる熱いスペシャルパフォーマンスをお届けします。

エディオンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

TM and © 2026 Sesame Workshop © Walter Lantz Productions LLC TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved. CR26-2679

・ガンバ大阪OB スペシャルトークショー

ガンバ大阪OBの加地亮さん、安田理大さんによるトークショーを開催。チームマスコットの「モフレム」や「ガンバチア」も応援に駆けつけ、華やかなステージを展開します。

・後援テレビ・ラジオ局による特別ステージ

関西を代表するテレビ・ラジオ局によるユニークなステージイベントも予定しており、会場をさらに盛り上げます。

「EDION presents なんば元気まつり2026」特別鑑賞エリアご招待キャンペーン概要

エディオン全店およびエディオンネットショップにて、期間中にお買い物いただいたお客様を対象に、ステージ前方の「特別鑑賞エリア」でイベントを楽しめる「特別鑑賞エリア ペア入場券」が当たるキャンペーンを実施します。

・購入対象期間：2026年6月17日（水）～7月12日（日）

・応募受付期間：2026年6月17日（水）～7月12日（日）23:59

・応募条件：期間中、対象店舗にて3,000円（税込）以上お買い上げのうえ、エディオンアプリからご応募いただけます。

・対象店舗：エディオン全店、エディオンネットショップ（※一部ファミリーショップを除く）

・賞品：EDION presents なんば元気まつり 2026 「特別鑑賞エリア ペア入場券」

・当選者数：計300組600名様（各回100組200名様）

【1部】 USJスペシャルステージ、ガンバ大阪OBトークショー：100組200名様

【2部】 USJスペシャルステージ、ガンバ大阪OBトークショー：100組200名様

【3部】 USJスペシャルステージのみ：100組200名様

・当選通知：2026年7月中旬ごろ、ご応募時に入力いただいたメールアドレス宛に通知いたします。

・当選チケット発送時期: 7月下旬ごろ

▼キャンペーンの応募規約や、各ステージのタイムテーブル等の詳細はこちら

https://my.edion.jp/r/0de12ee385

※詳細は上記イベント特設サイトよりご確認ください。

注意事項

・天候や出演者の都合等により、イベント内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。詳細はイベント特設サイトよりご確認ください。