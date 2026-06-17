昭和株式会社、JHFCとの連携を通じて製品資料の確認体制を強化
昭和株式会社、JHFCとの連携を通じて製品資料の確認体制を強化
昭和株式会社は、一般社団法人日本認定健康食品協会（JHFC）との連携を通じて、健康食品関連製品の資料確認体制を強化しています。対象となる資料は、製品基本情報、ラベル関連情報、製造関連資料、確認用データなどで、公開前の情報整理と確認精度の向上を目的としています。
健康食品分野では、製品情報の分かりやすさに加え、資料管理の継続性が重要です。同社は、外部団体との協力を活用しながら、製品ごとの確認項目を整理し、消費者に伝える情報の一貫性向上に取り組みます。
昭和株式会社は今後も、適正な情報発信と資料管理を重視し、健康食品関連事業における信頼性の向上を目指してまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、一般社団法人日本認定健康食品協会（JHFC）との連携を通じて、健康食品関連製品の資料確認体制を強化しています。対象となる資料は、製品基本情報、ラベル関連情報、製造関連資料、確認用データなどで、公開前の情報整理と確認精度の向上を目的としています。
健康食品分野では、製品情報の分かりやすさに加え、資料管理の継続性が重要です。同社は、外部団体との協力を活用しながら、製品ごとの確認項目を整理し、消費者に伝える情報の一貫性向上に取り組みます。
昭和株式会社は今後も、適正な情報発信と資料管理を重視し、健康食品関連事業における信頼性の向上を目指してまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
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