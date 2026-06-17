半導体製造装置市場、2035年2558億米ドルへ｜CAGR 8.2％が示す次世代投資戦略 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
半導体製造装置市場は、2025年に1163億米ドルに達し、2035年には2558億米ドルまで拡大すると予測され、2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は8.2％に達する見込みです。本市場は、ウェハー製造装置（WFE）から後工程のパッケージング、切断、ボンディング、テスト装置まで、チップの製造プロセス全体をカバーする高度な製造装置で構成されています。近年、3D集積回路やチプレットアーキテクチャの普及により、微細化チップ向けの高精度ボンディングや高性能テスト装置への需要が急増しており、市場拡大を後押ししています。
高度化する電子機器への需要が市場を牽引
スマートフォン、AI搭載機器、IoTデバイス、さらには自動運転車や産業用オートメーションの進展により、性能の高い小型チップへの需要が急増しています。これに伴い、EUVリソグラフィーや先進パッケージングなど最新技術への投資が加速しており、半導体製造装置市場は技術革新を通じてさらなる成長を遂げています。特に、微細化チップに対応したリソグラフィ、精密エッチング、薄膜成膜、プロセス制御技術の高度化は欠かせず、測定・検査装置の重要性も増しています。
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高額投資とサプライチェーン制約が成長を制限
一方で、半導体製造装置は極めて高価であり、巨額の設備投資が必要です。装置価格の変動や原材料の調達課題、米中貿易摩擦やサプライチェーン混乱による部品供給リスクは、市場成長を抑制する要因となっています。これにより、新規設備導入のタイミングや実際の購入までに遅れが生じるケースもあり、収益成長を一時的に鈍化させる可能性があります。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年、3D半導体製造装置が収益面で市場を独占
● アジア太平洋地域が最大シェアを占め、中国・日本・韓国の先進施設が市場を牽引
● 高精度ボンディングおよび高性能テスト装置への需要が顕著に増加
● 政府補助金や税制優遇策により、国内半導体ファブの建設が加速
● AIによるプロセス最適化と製造効率化が予測期間中の市場成長を促進
政府の支援と投資が新たな成長機会を創出
北米、欧州、アジア太平洋各国では、国内半導体製造促進のための政府主導の取り組みが活発化しています。例えば、2024年11月にはチップス・フォー・アメリカが先端パッケージング研究プロジェクトに最大3億米ドルを投資し、補助金や税制優遇を通じて先進製造施設の開発を支援しています。こうした官民連携は、次世代材料や製造技術の研究開発を加速させ、地域競争力の強化と世界的なサプライチェーンの安定化に貢献しています。
主要企業のリスト：
● Advantest Corporation
● Applied Materials Inc.
● ASML
● Cohu, Inc.
● Dainippon Screen Group
● EV Group (EVG)
● KLA Corporation
● Lam Research Corporation
● SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.
● Tokyo Electron Limited
市場セグメンテーションの洞察：次元別と地域別
2025年において、3D半導体製造装置セグメントは市場を支配しました。3D集積回路や先進パッケージング技術の採用が急速に進み、フロントエンド・バックエンド双方の装置需要を押し上げています。地域別では、アジア太平洋が最大の市場シェアを占め、中国、日本、韓国の強力な半導体製造エコシステムが成長を牽引しました。特に中国は、AIによるプロセス最適化、高品質製造技術の導入、国内インフラ整備による輸入依存低減などを通じ、世界市場での存在感を拡大しています。
高度化する電子機器への需要が市場を牽引
スマートフォン、AI搭載機器、IoTデバイス、さらには自動運転車や産業用オートメーションの進展により、性能の高い小型チップへの需要が急増しています。これに伴い、EUVリソグラフィーや先進パッケージングなど最新技術への投資が加速しており、半導体製造装置市場は技術革新を通じてさらなる成長を遂げています。特に、微細化チップに対応したリソグラフィ、精密エッチング、薄膜成膜、プロセス制御技術の高度化は欠かせず、測定・検査装置の重要性も増しています。
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高額投資とサプライチェーン制約が成長を制限
一方で、半導体製造装置は極めて高価であり、巨額の設備投資が必要です。装置価格の変動や原材料の調達課題、米中貿易摩擦やサプライチェーン混乱による部品供給リスクは、市場成長を抑制する要因となっています。これにより、新規設備導入のタイミングや実際の購入までに遅れが生じるケースもあり、収益成長を一時的に鈍化させる可能性があります。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年、3D半導体製造装置が収益面で市場を独占
● アジア太平洋地域が最大シェアを占め、中国・日本・韓国の先進施設が市場を牽引
● 高精度ボンディングおよび高性能テスト装置への需要が顕著に増加
● 政府補助金や税制優遇策により、国内半導体ファブの建設が加速
● AIによるプロセス最適化と製造効率化が予測期間中の市場成長を促進
政府の支援と投資が新たな成長機会を創出
北米、欧州、アジア太平洋各国では、国内半導体製造促進のための政府主導の取り組みが活発化しています。例えば、2024年11月にはチップス・フォー・アメリカが先端パッケージング研究プロジェクトに最大3億米ドルを投資し、補助金や税制優遇を通じて先進製造施設の開発を支援しています。こうした官民連携は、次世代材料や製造技術の研究開発を加速させ、地域競争力の強化と世界的なサプライチェーンの安定化に貢献しています。
主要企業のリスト：
● Advantest Corporation
● Applied Materials Inc.
● ASML
● Cohu, Inc.
● Dainippon Screen Group
● EV Group (EVG)
● KLA Corporation
● Lam Research Corporation
● SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.
● Tokyo Electron Limited
市場セグメンテーションの洞察：次元別と地域別
2025年において、3D半導体製造装置セグメントは市場を支配しました。3D集積回路や先進パッケージング技術の採用が急速に進み、フロントエンド・バックエンド双方の装置需要を押し上げています。地域別では、アジア太平洋が最大の市場シェアを占め、中国、日本、韓国の強力な半導体製造エコシステムが成長を牽引しました。特に中国は、AIによるプロセス最適化、高品質製造技術の導入、国内インフラ整備による輸入依存低減などを通じ、世界市場での存在感を拡大しています。