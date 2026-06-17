Samsung、ソニー・ピクチャーズ最新作

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に登場！

Samsung Galaxyに搭載の「スパイディ・トラッカー」で、この夏、スパイダーマンの目撃情報を追跡

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は、2026年6月16日、ソニー・ピクチャーズ製作の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日劇場公開）に「Samsung Galaxy Zシリーズ」の折りたたみスマートフォンおよび「Samsung Galaxy Watch」が登場することを発表しました。

また、Samsungは 2026年6月18日 より、Samsung Galaxyを活用したインタラクティブ体験「スパイディ・トラッカー」の提供を開始します。本体験では、ファンを『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の世界へといざないます。劇中では、ネッド・リーズ（ジェイコブ・バタロン演）が、Samsung Galaxy デバイスを使用してスパイダーマンの居場所を追跡するために開発した追跡システムとして登場する「スパイディ・トラッカー」が、ファン向けの特設ウェブサイトとして現実世界に展開されます。

映画の枠を超えて物語を広げるために設計された「スパイディ・トラッカー」は、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の世界と現実世界をつなぐ体験型キャンペーンです。キャストの登場やインタビュー、ライブイベント、コンテンツ配信、隠されたイースターエッグ、ファンから寄せられる目撃情報など、多様なコンテンツを通じて作品の世界観をより深く楽しむことができます。

ファンは、SpideyTracker.comおよびX公式アカウント@SpideyTrackerを通じて、スパイダーマンの目撃情報を追跡しながら、リアルタイムで展開するストーリーに参加できます。また、世界中のファンとのコミュニティ体験を楽しむことも可能です。「スパイディ・トラッカー」は世界35カ国で利用可能です。





Samsung Galaxyに搭載の「スパイディ・トラッカー」。近日公開予定の映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に登場。

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■Samsung Galaxyのテクノロジーの真髄

劇中では、スパイダーマンが「Samsung Galaxy Z Flip」を駆使する姿を通して、その優れた携帯性が描かれています。ネッド・リーズが謎のスパイダーマンの行方を追う中で、「Samsung Galaxy Z Fold」と「Samsung Galaxy Watch」のマルチタスク機能も登場します。

ライフステージが変化するなかで、どれほど親しい相手であっても人との関係性は変わり続けます。Samsungは、そうした変化の中でも大切な人とのつながりを支えるテクノロジーの価値を伝えています。本キャンペーンは、人と人とのつながりや自己表現の大切さをテーマに、Samsungが掲げる理念と、スパイダーマンを世界で最も象徴的なヒーローの1人として多くの人々を魅了し続けるキャラクターと、時代を超えた物語を融合したものです。

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント グローバルパートナーシップ担当EVP ジェフリー・ゴッドシック氏は、「スパイダーマンはこれまでも常に、地域社会とのつながりによって形作られてきたヒーローです。Samsungとのパートナーシップにより、その精神をスクリーンの内外で表現することができました。人々が日常的に利用するテクノロジーをスパイダーマンの世界観に自然に取り入れるとともに、「スパイディ・トラッカー」を通してファンの皆様にこれまでにない革新的で新しい体験を提供します。」と、述べました。

この夏、オンラインとリアルの両方で展開されるこの企画では、地図上や各種イベント会場、人気クリエイターによる動画コンテンツ、さらには、Samsung Experience Storeにもスパイダーマンが登場するかもしれません。是非探してみてください。

お気に入りのヒーローたちを支える最新のSamsung Galaxyのイノベーションについては、Samsung.comをご覧ください。また、ソニー・ピクチャーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日より劇場公開予定です。是非ご期待ください。

■『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』について

ピーター・パーカーにとって、新たな一日が始まります。

すべての人々の記憶から“存在”を消されたなか、スパイダーマンとして犯罪と向き合う日々を送るピーター。さらに、かつての親しい友人たちが自分抜きで前へ進んでいく姿を目の当たりにし、そのプレッシャーが制御不能な身体変化を引き起こします。

一方で、その変化こそが、彼が愛する人々と街を脅かす新たな脅威――誰にも見えない強力なヴィラン――を阻止する唯一の手段となるかもしれません。

世界はピーター・パーカーのことを忘れてしまったかもしれないが、ピーターは決して彼らのことを忘れてはいない。

監督：デスティン・ダニエル・クレットン

脚本：クリス・マッケナ、エリック・ソマーズ

スタン・リー＆スティーヴ・ディッコのマーベル・コミックに基づく

製作：ケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカル、アヴィ・アラド、レイチェル・オコナー

エグゼクティヴ・プロデューサー：ルイス・デスポジート、デヴィッド・ケイン

出演：トム・ホランド、ゼンデイヤ、セイディー・シンク、ジェイコブ・バタロン、ジョン・バーンサル、トラメル・ティルマン、マイケル・マンド、マーク・ラファロ

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

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