「Kubernetes（クバネティス）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「Kubernetes（クバネティス）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-Kubernetes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月17日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
Kubernetes（クバネティス）市場規模は、2025年の25億7000万米ドルから2026年には31億3000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）21.85%で成長、2031年には84億1000万米ドルに達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
マイクロサービスの導入、AI/MLワークロードの急増、ハイブリッドクラウドとマルチクラウドを組み合わせた戦略が、企業におけるKubernetes（クバネティス）の導入を加速させています。現在、ほぼすべての大規模組織がKubernetes（クバネティス）をデフォルトのコンテナオーケストレーターとして採用しており、企業の96%が本番環境のワークロードにKubernetesプラットフォームを使用または評価していると報告しています[1]。新規導入の大部分はマネージドサービスによるもので、顧客はターンキー運用、セキュリティ強化、コンプライアンスツールを優先しています。地域別では北米が最大のシェアを占め、アジア太平洋地域はデジタルトランスフォーメーションの推進とクラウドインフラへの投資に支えられ、最も急速な成長を遂げています。ハイパースケールクラウド、プラットフォーム専門企業、オープンソースベンダーが、特にAIパイプラインやエッジコンピューティングの展開において、運用を簡素化し、高度な制御機能をパッケージ化しようと競い合っているため、競争圧力は依然として激しい。
レポートの主要ポイント
●コンポーネント別に見ると、ソリューションが2025年時点でKubernetes（クバネティス）市場シェアの55.40%を占め、市場をリードする見込みです。一方、サービスは2031年まで年平均成長率（CAGR）23.3%で拡大すると予測されています。
●導入モデル別に見ると、マネージドKubernetesは2025年にKubernetes市場シェアの62.30%を占めると予測されており、マルチクラウドマネージドオプションは年平均成長率（CAGR）22.4%で成長すると予測されています。
●組織規模別に見ると、2025年には大企業がKubernetes（クバネティス）市場の69.20%のシェアを占める一方、中小企業は2031年まで年平均成長率（CAGR）22.9%で成長すると予測されています。
●エンドユーザー分野別に見ると、情報技術・通信分野は2025年に収益の32.60%を占め、ヘルスケア分野は年平均成長率（CAGR）22.2%で推移する見込みです。
●地域別に見ると、北米は2025年にKubernetes市場の36.40%を占め、アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）22.6%で成長すると予測されています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
●Google LLC
●Microsoft Corporation
●Amazon Web Services, Inc.
●Red Hat, Inc. (IBM)
●IBM Corporation
●VMware, Inc.
●Oracle Corporation
●SUSE (Rancher Labs)
●Cisco Systems, Inc.
●Alibaba Cloud
●Tencent Cloud
●Huawei Technologies Co., Ltd.
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
Kubernetes（クバネティス）市場規模は、2025年の25億7000万米ドルから2026年には31億3000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）21.85%で成長、2031年には84億1000万米ドルに達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
マイクロサービスの導入、AI/MLワークロードの急増、ハイブリッドクラウドとマルチクラウドを組み合わせた戦略が、企業におけるKubernetes（クバネティス）の導入を加速させています。現在、ほぼすべての大規模組織がKubernetes（クバネティス）をデフォルトのコンテナオーケストレーターとして採用しており、企業の96%が本番環境のワークロードにKubernetesプラットフォームを使用または評価していると報告しています[1]。新規導入の大部分はマネージドサービスによるもので、顧客はターンキー運用、セキュリティ強化、コンプライアンスツールを優先しています。地域別では北米が最大のシェアを占め、アジア太平洋地域はデジタルトランスフォーメーションの推進とクラウドインフラへの投資に支えられ、最も急速な成長を遂げています。ハイパースケールクラウド、プラットフォーム専門企業、オープンソースベンダーが、特にAIパイプラインやエッジコンピューティングの展開において、運用を簡素化し、高度な制御機能をパッケージ化しようと競い合っているため、競争圧力は依然として激しい。
レポートの主要ポイント
●コンポーネント別に見ると、ソリューションが2025年時点でKubernetes（クバネティス）市場シェアの55.40%を占め、市場をリードする見込みです。一方、サービスは2031年まで年平均成長率（CAGR）23.3%で拡大すると予測されています。
●導入モデル別に見ると、マネージドKubernetesは2025年にKubernetes市場シェアの62.30%を占めると予測されており、マルチクラウドマネージドオプションは年平均成長率（CAGR）22.4%で成長すると予測されています。
●組織規模別に見ると、2025年には大企業がKubernetes（クバネティス）市場の69.20%のシェアを占める一方、中小企業は2031年まで年平均成長率（CAGR）22.9%で成長すると予測されています。
●エンドユーザー分野別に見ると、情報技術・通信分野は2025年に収益の32.60%を占め、ヘルスケア分野は年平均成長率（CAGR）22.2%で推移する見込みです。
●地域別に見ると、北米は2025年にKubernetes市場の36.40%を占め、アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）22.6%で成長すると予測されています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
●Google LLC
●Microsoft Corporation
●Amazon Web Services, Inc.
●Red Hat, Inc. (IBM)
●IBM Corporation
●VMware, Inc.
●Oracle Corporation
●SUSE (Rancher Labs)
●Cisco Systems, Inc.
●Alibaba Cloud
●Tencent Cloud
●Huawei Technologies Co., Ltd.