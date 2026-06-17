エレクトロニクス業界に特化した事業承継型M&Aを経営戦略の柱に掲げるミッドホールディングス株式会社(本社：岩手県盛岡市、代表取締役：水野 剛、以下「当社」)は、2026年6月11日(木)に株式会社バトンズ(本社：東京都港区、代表取締役CEO：神瀬 悠一、以下「バトンズ」)が主催するM&A業界最大級のカンファレンス『M&A Future Conference』内で開催された表彰式「M&A Professional Award by BATONZ」のアワードにおいて、「成長戦略部門」を受賞し、同カンファレンス会場にて表彰されましたことをお知らせいたします。





当日撮影写真(1)





【表彰のポイント】

ワイヤレス通信技術の獲得、グループ全体の事業再設計、新規事業創出を一体で推進したM&Aが高く評価されました。PMI過程でキーパーソンの退職など想定外の困難に直面しながらも、属人業務の排除とシステム導入の前倒しによって半年以内にバックオフィスの完全統合を実現。組織の仕組み化を推し進めた姿勢と、翌年にはすでに次の資本業務提携を実行している継続的な成長への姿勢が法人買い手の模範として称えられました。









【代表取締役 水野 剛 コメント】





当日撮影写真(2)





この度は、このような栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。今回のアワードへの応募は、受賞そのものを目的としたものではなく、この半年間の取り組みを振り返り、成果と課題を整理することで、今後の成長につなげたいという想いからでした。そのような中で評価をいただけたことは、我々の挑戦が一定の成果として認められたものと受け止めており、大きな励みになっています。

また、今回の受賞は、M&Aや資本業務提携の実行に尽力してくれたメンバー、新たにグループへ参画してくださった皆様、そして新たな挑戦を支えるために既存事業を着実に成長させてくれているグループ役員・社員一人ひとりの協力のお陰だと思っています。

当社はM&Aを、単なる規模拡大の手段ではなく、技術や人財、想いを未来へつなぐ取り組みと位置付けています。今後は、グループに加わった企業のさらなる業績向上と企業価値向上に注力するとともに、既に始動しているグループ横断のシナジー創出プロジェクトを着実に推進してまいります。

地方から全国へ挑戦する企業グループとして、M&Aを通じた事業承継と持続的な成長の両立に取り組み、地域経済の発展に貢献してまいります。









【「M&A Professional Award by BATONZ」について】

バトンズが主催する34万以上の会員ネットワークを活かしたM&A業界最大級のイベント『M&A Future Conference』。その中で開催される「M&A Professional Award by BATONZ」は、2025年度で輝かしい成約を支援したM&A専門家と、自らの挑戦で新たな未来を切り拓いた買い手企業・個人を称える賞です。

・「M&A Future Conference」特設サイト： https://event.batonz.jp/conference2026





■表彰6部門

・成約数部門(M&A専門家)

・成約額部門(M&A専門家)

・スタートアップ部門(M&A専門家)

・事業承継型M&A部門(M&A専門家)

・起業部門(買い手・個人)

・成長戦略部門(買い手・法人)





■審査員(50音順)

・岩崎 北斗 氏：株式会社アガルート 代表取締役

・西條 晋一 氏：XTech株式会社 代表取締役CEO

・皿谷 将 氏：株式会社バトンズ 執行役員 CCO

・飛田 努 氏：福岡大学商学部 准教授 博士(経営学)

・松田 育子 氏：弁護士法人ベイス法律事務所 弁護士









【ミッドホールディングス株式会社について】

ミッドホールディングス株式会社は、「エレクトロニクスでこの国の幸せをつなぐ」をミッションに掲げ、エレクトロニクス業界に特化した事業承継型M&Aを経営戦略の柱とするホールディングス企業です。

2022年11月の設立以降、独立系・専業の電子部品関連企業をグループ化し、グループ内の事業再編・経営基盤の標準化・技術シナジーの創出を通じて、後継者不足や経営資源の制約に直面する中堅・中小エレクトロニクス企業の「持続可能な成長」を支える受け皿となることを目指しています。

グループ会社には、組込みシステム開発に精通する株式会社イーアールアイ、Bluetooth無線技術に特化したワンストップサービスを提供する株式会社ムセンコネクト、独自無線通信モジュールの開発と販売を手がけるモノワイヤレス株式会社等を擁し、組込み技術、無線通信、現場改善ソリューション等の領域で事業を展開しています。

2026年3月には、動画分析ソリューション「TimePrism」を展開する株式会社日本生工技研と戦略的資本業務提携を締結し、IE(インダストリアル・エンジニアリング)分野での新たな成長軸の構築を進めています。









【会社概要】

会社名 ： ミッドホールディングス株式会社

所在地 ： 〒020-0125 岩手県盛岡市上堂3丁目8番44号

代表者 ： 代表取締役 水野 剛

設立 ： 2022年11月

事業内容： 事業承継型M&Aの推進、グループ会社の経営管理および付随業務

会社HP ： https://mid-holdings.co.jp/