クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、お菓子を作る楽しさを通じて、子どもの自信を育む知育菓子®から、色も味も自由に組み合わせて楽しめる「カスタム★コマキング」を2026年7月6日（月）から全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。

近年、知育菓子®は多くのお客様に認知されるようになった一方で、まだ体験したことのないお客様も存在しており、新しい楽しみ方の提案が求められています。 そこで本商品では、子どもたちに人気の「コマ遊び」と、「対戦（バトル）要素」を取り入れ、“作る楽しさ”に“対戦の楽しさ”を掛け合わせた新しい知育菓子®の体験を提案いたします。 また、複雑な工程を減らし、誰でも簡単に作ってすぐ楽しめる点にこだわりました。作る・回す・食べるまで一貫して楽しめることで、子どもたちが夢中になれる体験を提供いたします。

◆作る楽しさ「カスタムして最強コマを作ろう！」

本物のコマのようによく回る「コマラムネ」が3つ作れます。形・色・味の組み合わせ次第で、自分だけのオリジナルコマを作ることができます。 コマの形は3種類 ・ブルーム：お花のような形で長く回る【スタミナタイプ】 ・ウイング：羽根のような形で攻撃に耐える【バランスタイプ】 ・エッジ：ギザギザ形状で攻撃する【アタックタイプ】 コマのもとの味は全部で3種類 ・コマのもと（あか）：→コーラ味 ・コマのもと（あお）：→ソーダ味 ・コマのもと（きいろ）：→レモンソーダ味 見た目も味も自由自在にカスタム！組み合わせは無限大！？

コマに名前を付けたり、必殺技を考えるなど、自分だけの最強のコマを作って、遊びがどんどん広がります。

◆回す楽しさ「カスタムしたコマでバトル！」

作ったコマは、実際に回すことができます。付属トレーで一つずつ回すのはもちろん、ご家庭の大きめのお皿などを使えば、友達や家族とバトルも楽しむことができます。 回っている時間の長さを競い合ったり、ぶつかり合って相手のコマの動きを止めたり、シンプルながら白熱する遊びで、自然とコミュニケーションが生まれます。

◆食べる楽しさ「最後はおいしく食べよう！」

コマも軸も全てラムネでできているため、回すのを楽しんだ後は丸ごと食べることができます。しっかり回るのに、しっとりとしたくちどけでおいしく食べることができます。

【商品概要】

■商品名：カスタム★コマキング ■発売日：2026年7月6日(月) ■容量：20g ■特長： ・粉と水を混ぜて、オリジナルの味や色のコマが3つ作れる ・作ったコマは軸まで丸ごと全部食べられる ・コマの味はコーラ味、ソーダ味、レモンソーダ味の3種類、軸はぶどうソーダ味でいろいろな味が楽しめる ・できあがったコマは、自分一人でも誰かと一緒でも遊ぶことができる 本商品は、自分で工夫する「創造力」、遊びながら考える「思考力」、勝負を楽しむ「コミュニケーション力」を自然に育むことができる商品です。

知育菓子®は「子どもの自信を育むお菓子」へ 知育菓子®は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。 【関連リンク】 クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/ クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods ねるねるねるね 40年スペシャルサイトhttps://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/ みんなの知育ひろば ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/ みんなの知育ひろば Instagramアカウント https://www.instagram.com/chiiku_hiroba/ みんなの知育ひろば Facebookページ https://www.facebook.com/chiikuhiroba みんなの知育ひろば YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/nerunelaboKracie 【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】 クラシエ株式会社 フーズお客様相談室 TEL：0120-202903 月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）