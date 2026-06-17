マイスター株式会社（所在地：大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第８ビル7Ｆ）は、創業から20年を迎えました。 2006年の創業以来、人と企業をつなぐ採用支援事業に取り組んできた当社は、この節目を機に、地図検索型求人サービス「MAPJOBキャリア」のさらなる強化を推進いたします。 少子高齢化による労働人口の減少や人手不足が深刻化する中、求職者と企業双方にとってより良いマッチングを実現するため、サービスの利便性向上と機能強化を進めてまいります。

応募者の92.6％が通勤圏内の求人へ応募

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マイスター株式会社が運営する「MAPJOBキャリア」において、2025年1月1日から2025年12月31日までの応募データを分析した結果、応募者の92.60％が同一都道府県または隣接都道府県を含む通勤圏内の求人へ応募していることが分かりました。 近年はタイムパフォーマンスの重視やワークライフバランスへの関心の高まりを背景に、「まず通える範囲で仕事を探す」という求職者が増加しています。 企業側にとっても、全国規模で募集を行うだけではなく、自社周辺エリアに住む潜在的な求職者へ情報を届けることが採用成功の重要な要素となっています。 今回の結果は、地域に根ざした採用活動の重要性が高まっていることを示すとともに、地域密着型の求人サービスに対するニーズの高まりを裏付けるものとなりました。

地図から仕事を探せる「MAPJOBキャリア」

https://www.atpress.ne.jp/news/3554537

こうした求職者ニーズに対応するため、当社が運営する「MAPJOBキャリア」は、地図から仕事を探せる求人サイトとしてサービスを展開しています。 求職者は現在地や希望エリアを基準に求人を探すことができ、「家から近い職場」「通いやすい職場」を視覚的かつ直感的に見つけることが可能です。 今回の応募データからも、地域密着型の採用活動と求職者ニーズとの親和性の高さが明らかになりました。当社はこれからも、地域に根ざした採用支援を通じて、求職者と企業双方にとってより良いマッチングの実現を目指してまいります。

創業20周年を機にサービス強化を推進

https://career.mapjob.jp/index.php?region=8

創業20周年を機に、当社では「MAPJOBキャリア」のさらなる利便性向上に向けた改修を計画しています。 求職者がより直感的かつ効率的に仕事を探せるよう、検索体験やユーザーインターフェースの改善を進めるほか、地域に根ざした求人との出会いをよりスムーズに実現するための機能強化を予定しています。 当社の理念である「わたしの星を、見つけよう。輝かせよう。」には、一人ひとりが自分らしい働き方やキャリアを見つけ、その可能性を最大限に発揮できる社会を実現したいという想いが込められています。 創業20周年はゴールではなく、新たなスタートです。 マイスター株式会社はこれからも、人手不足という社会課題の解決に向き合いながら、人と企業の価値と可能性を最大化するサービスづくりに取り組んでまいります。

会社概要

会社名：マイスター株式会社 所在地：大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第８ビル7Ｆ 代表取締役：湯浅貴仁 創業：2006年 事業内容：地図検索型求人サービス『MAPJOB』の運営、人材採用に関するコンサルティング

マイスター株式会社は、2006年の創業以来、人と企業の価値と可能性を最大化させることをミッションに、採用支援事業を展開してまいりました。地図検索型求人プラットフォーム『MAPJOB』を通じて、地域に根ざした人材マッチングの実現を目指しており、求職者の「自分らしく働きたい」という想いと、企業の「地元の優秀な人材を採用したい」というニーズを結びつけています。社員一人ひとりが企業理念を体現することで、顧客企業からも厚い信頼を得ており、今後も人手不足という社会課題の解決に全力で取り組む方針です。

【本件に関するお問い合わせ】 [会社名]マイスター株式会社 [担当部署名]Web事業部 [電話番号]06-6110-5126 [メールアドレス]recruit@e-mystar.com