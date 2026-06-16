～定期開催しているフラメンコのライブイベントの活性化を目指して～

飲食店経営の株式会社Stay foolish（以下、ステイ・フーリッシュ 所在地：東京都品川区 代表者：代表取締役 加瀬 健一）は、「スペイン料理に合う！踊りたくなる味わい」のクラフトビール「ブレリア ヘイジーIPA」（以下、本クラフトビール）を２０２６年７月３日に本格発売します。まずは、東京都内の自社経営のレストラン３店舗で提供します。

◆クラフトビール市場の背景

クラフトビールは、比較的小規模のビール醸造所で造られたビールの総称です。のどごしが重視される一般的なビールに対して、クラフトビールは醸造士が従来のビールの枠にとらわれず、各種フレーバーなど加えるなど、感性によって造られていることが特徴です。

市場シェアでは、２０２２年度時点でのビール系飲料全体における約１%の規模に留まっていますが、市場規模は拡大傾向です。小規模醸造所の件数は、２０１９年に４００箇所程度でしたが、２０２４年にかけては最低でも８００箇所以上に増えたとされています。

◆オリジナルクラフトビールの開発の背景

ステイ・フーリッシュでは、毎月定期的にスペインの伝統的な踊りであるフラメンコのダンサーを招致してライブイベントを開催しています。本クラフトビールは、来店者の間に会話が生まれてフラメンコへの興味やスペイン文化に触れてもらえるきっかけを作ることを目指しています。さらに、国内でまだ認知度の低いフラメンコを２０代から３０代の若者層への訴求も目的の一つです。

味わいはヘイジー IPA※特有のまろやかさと、濃厚な苦味、さらに果実のようにジューシーな仕上がりです。

※ヘイジー IPA：濁っていて、オレンジ色や黄色の見た目が特徴のビールで、IPA（インディア・ペールエール）から派生したスタイルのひとつ。

◆本商品の価格と３つの特徴

店内販売価格：１,３００円

１，情熱的な味わい フラメンコに込められた「情熱や生き方」がにじみ出てくる味わいのクラフトビールです。

２，斬新なデザイン 色彩が爆発するようなデザインは、香りのインパクトや高揚感を表現しています。常識に収まらず、自分らしく突き抜けていく精神を、躍動感あふれるデザインを採用しました。

３，心躍る時間の演出 スペイン料理とフラメンコのライブとの融合で、心が踊る時間を演出できるクラフトビールです。

商品イメージ ラベルデザイン

ステイ・フーリッシュは、本商品の発売を機にスペイン文化やフラメンコに興味のある新規顧客の獲得や、リピート客の倍増につなげる予定です。初年度の販売目標は３店舗合計で１,２００本、３年後には年間４,０００本の販売を目指しています。

◆本商品を扱っている自社経営のレストラン

ジヴェ クラフトビール＆スパニッシュ

東京都品川区北品川6-7-29 ガーデングレイス品川御殿山 1F

TEL.03-5422-9994

https://givet-craftbeer-spanish.com

スペインバル「カラオラ」

東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス ウエストタワー B1F

TEL.03-6910-3922

https://calahorra-otemachi.com/

ロンドン発スペインバル「マーブルアーチ」

東京都千代田区内幸町一丁目7番1号 日比谷OKUROJI G21

TEL.03-6206-6698

https://marble-arch-okuroji.com/

2026年7月3日 ブレリア ヘイジーIPA発売を記念して

フラメンコLIVE☓試飲会を開催します

ブレリア ヘイジーIPAの発売を記念して、報道関係者さまに「ブレリア ヘイジーIPA☓フラメンコLIVE」の体験会を開催します。日時：2026年7月3日18:30開場、フラメンコLIVE19:30～20:30 場所：ジヴェ クラフトビール＆スパニッシュ（東京都品川区北品川6-7-29 ガーデングレイス品川御殿山 1F） 定員：4名（報道関係者席）

※定員になり次第締め切りとさせていただきます。お申込みは以下からお願いいたします。URL：https://forms.gle/mSvNLpdgKbREHxMF8

2026年7月3日 ブレリア ヘイジーIPA発売を記念して

フラメンコLIVE☓試飲会を開催します

ブレリア ヘイジーIPAの発売を記念して、報道関係者さまに「ブレリア ヘイジーIPA☓フラメンコLIVE」の体験会を7月3日に開催します。日時：2026年7月3日18:30開場 フラメンコLIVE19:30～20:30場所：ジヴェ クラフトビール＆スパニッシュ 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデングレイス品川御殿山 1F 時間：18:30開場 フラメンコLIVE19:30～20:30定員：4名（報道関係者席）

※定員になり次第締め切りとさせていただきます。お申込みは以下からお願いいたします。URL：https://forms.gle/mSvNLpdgKbREHxMF8

株式会社Stay foolish（ステイ・フーリッシュ）

https://stayfoolish2014.com/

所在地 ：東京都品川区北品川6-7-29

代表者 ：代表取締役 加瀬 健一（かせ けんいち）

設 立 ：2014年12月3日

資本金 ：200万円

従業員数：40名（アルバイト含む）

事業概要：飲食店経営事業 ケータリング事業 イベント開催事業

報道関係者からのお問い合わせ

代表取締役 加瀬 健一

TEL：03-5422-9994

mail：kenichi.kase09089403026@gmail.com