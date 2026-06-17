一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、一般社団法人日本CATV技術協会、一般社団法人衛星放送協会の3団体は、ケーブルテレビ業界の総合イベント「ケーブル技術ショー2026」「ケーブルコンベンション2026」を、2026年7月23日(木)・24日(金)に東京国際フォーラムで開催します。





2026年7月23日(木)・24日(金)｜東京国際フォーラム

オンライン展示会： 6月23日(火)～9月9日(水)

公式サイト ： https://www.catv-f.com/

料金 ： 入場無料(事前登録制)









■キービジュアル／開催コンセプト

「ひらく未来」「つながる力」をテーマに、ケーブルテレビ業界が描く地域DXと社会課題解決の未来を発信。風神・雷神をモチーフに、技術と人・地域のつながりを表現。





ケーブル技術ショー／ケーブルコンベンションビジュアル





■イベント概要

本イベントは、ケーブルテレビ業界の最新技術・サービス・事例が一堂に会する国内最大級の総合イベントです。

・ 100社以上が出展する技術展示会

・ 最新トレンドを学べるセミナー・ステージ

・ AIマッチングによる効率的な商談機会

・ オンラインとリアルを融合したハイブリッド開催









■特別講演(注目プログラム)

スポーツ庁長官 河合 純一 氏

「令和の部活動改革

～学校と地域の共創によるスポーツ環境の進化～」

日時：2026年7月24日(金)10:00～11:00

会場：ホールD7

地域と学校の連携による新たなスポーツ環境づくりについて、第一線の視点から講演いただきます。









■来場メリット

・ 業界最先端の技術・サービスを一度に比較できる

・ 事前にオンラインで情報収集・商談予約が可能

・ 展示会後もアーカイブで継続的に情報取得









■その他セミナー・出展情報

技術セミナー・オープンステージの最新プログラムはこちら

＞ https://www.catv-f.com/seminar/

出展者一覧、および各社情報ページはこちら

＞ https://www.catv-f.com/exhibitor/