株式会社金澤烏鶏庵の里(本社：石川県金沢市 代表取締役：河内 孝一)は2026年6月1日(月)より、『烏骨鶏の夏の贈り物』を当社通販サイトにて開催しております。





お中元





■烏骨鶏のお中元ギフトについて

贈答品やギフトは当社の強みです。夏のギフトでも烏鶏庵の多彩な商品を取り揃えております。看板商品の烏骨鶏かすていらだけに限らず、烏骨鶏プリンやバームクーヘンとの豊富な詰合せ商品をご用意しております。









■烏骨鶏のお中元ギフトの特徴

当社の看板商品を取りそろえているだけではなく、一部商品の送料を一律330円でご用意しております。通常送料が本来はかかる商品ですが、お中元時期の限られた期間のみ対応しております。









■商品の紹介

・烏骨鶏かすていら2号2本入

・烏骨鶏かすていら3号2本入

・烏骨鶏かすていら4号2本入(一律送料330円)

・烏骨鶏かすていら個包装6個・プリン4個セット

・烏骨鶏かすていら個包装8個・プリン6個

・烏骨鶏かすていら個包装3色12個入り詰合せ

・烏骨鶏かすていら個包装3色20個入り詰合せ(一律送料330円)

・烏骨鶏かすていら6個・バームクーヘン4個個包装詰合せ

・烏骨鶏かすていら10個・バームクーヘン7個個包装詰合せ(一律送料330円)





かすていら・バームクーヘン





プレーン2本入





■夏季限定「金魚焼印」入りかすていらもギフトにおすすめ

夏季限定で夏らしい金魚の焼印が入ったかすていらの詰合せも各種ご用意しております。

暑い夏に涼しげな金魚の焼印入りは、お中元ギフトにも大変お勧めです。

こちらも一部商品を一律送料330円でご用意しております。





金魚





■商品の紹介

・烏骨鶏かすていら2号2本入(金魚・金箔)(一律送料330円)

・烏骨鶏かすていら【金魚】(2号)・プリン4個入りセット

・烏骨鶏かすていら【金魚】【金箔】(2号)・プリン5個入りセット(一律送料330円)

・烏骨鶏かすていら【瀬戸内レモン・金魚焼印】2号2本セット









■当社通販サイトでのキャンペーン期間

・お中元実施期間：2026年6月1日11時～8月17日11時頃まで

公式HP「お中元」ページURL： https://www.ukokkei.co.jp/c/16/29





・金魚かすていら実施期間：2026年6月15日11時～8月17日11時頃まで

公式HP「金魚」ページURL： https://www.ukokkei.co.jp/c/16/kingyo





・Instagram URL： https://www.instagram.com/ukeian_official/









■烏鶏庵について

本来、烏骨鶏は7～10日に1個程しか卵を産みません。親鳥はその卵を大事に大事に育てます。そのようにして育てられた烏骨鶏の卵は従来の卵よりも栄養価が高く古来より貴族だけが食することのできる高貴なものでした。我々は自然の恵みに大いに感謝し高品質・高栄養素という烏骨鶏卵を使用した上品なお菓子を皆様にお届けしたいという強い思いを持っています。









■会社概要

商号 ： 株式会社 金澤烏骨鶏の里(株式会社烏骨鶏 通販事業部)

所在地： 〒920-0024 石川県金沢市西念4丁目21番18号

代表者： 代表取締役 河内 孝一

URL ： https://www.ukokkei.co.jp/