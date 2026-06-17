株式会社ティアライズ(所在地：山形県米沢市)は、同社が運営するアクリルグッズブランド『アクリルグッズと名入れギフトTICO』より、アーティスト／ペインター「モニョチタポミチ」とのコラボレーション商品全6種類を2026年6月16日(火)～2026年7月16日(木)までの期間限定で楽天市場にて販売開始いたします。





TICO×モニョチタポミチ コラボアイテム(全6種)





今回のコラボレーションでは、モニョチタポミチの描く、クールで気まま、ちょっとだけゴキゲンなキャラクターたちを、TICOならではのカラフルなアクリルアイテムに落とし込みました。

バッグやポーチにつけて楽しめるチャーム、毎日のヘアアレンジに取り入れられるヘアピン、名前を入れて自分だけのアイテムとして楽しめる名入れ対応商品など、見ているだけで気分が上がるラインナップを展開しております。





※名入れは「シュガーめじるしチャーム」と「おなまえリングチャーム」が対応しております。









【モニョチタポミチ × TICO コラボについて】

モニョチタポミチのポップで個性的なキャラクターたちと、TICOの得意とするカラフルなアクリルとデザイン・名入れ技術を組み合わせたコラボレーション企画です。

ぎょうざちゃんをはじめとしたキャラクターの魅力を、チャームやヘアピンなど日常に取り入れやすいアイテムとして商品化しました。





アクリルならではの透明感や色の重なり、ラメのきらめき、ぷっくりとしたフォルムなど、キャラクターのかわいらしさを引き立てる仕様にもこだわっています。









【販売アイテム概要】

■マカロンリングチャーム

マカロンリングチャーム 1,870円(税込)

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/tiarise/mc_mrc/

まるでマカロンのような、ころんとしたフォルムがかわいいリングチャーム。

バッグやポーチにつけるだけで、モニョチタポミチの世界観を気軽に楽しめるアイテムです。









■まんまるぎょうざちゃんチャーム

まんまるぎょうざちゃんチャーム 1,100円(税込)

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/tiarise/mc_mgc/

まんまるシルエットの「ぎょうざちゃん」を楽しめるアクリルチャーム。

ネオンカラーとぎょうざちゃんのゆるい表情のコントラストがポイントで、持ち物にそっとかわいさを添えてくれます。









■シュガーめじるしチャーム(名入れOK！)

シュガーめじるしチャーム 880円(税込)～

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/tiarise/mc_smc/

カラフルなアクリルとキャラクターを組み合わせた、目印にもなるチャーム。

名入れにも対応しており、自分用はもちろん、推し活やギフトにもおすすめです。









■おなまえリングチャーム(名入れOK！)

おなまえリングチャーム 1,870円(税込)

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/tiarise/mc_orc/

キャラクターと名前を一緒に楽しめる、名入れ対応のリングチャーム。

好きな名前や言葉を入れて、自分だけの特別なアイテムとして楽しめます。









■グリッターヘアピン

グリッターヘアピン 1,650円(税込)

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/tiarise/mc_glh/

きらきらのグリッターアクリルが目を引くヘアピンセット。

モニョチタポミチのキャラクターを、ヘアアレンジのアクセントとして身につけられます。









■ぎょうざちゃんヘアピン

ぎょうざちゃんヘアピン 1,650円(税込)

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/tiarise/mc_gyh/

「ぎょうざちゃん」の表情やシルエットを楽しめるヘアピンセット。

前髪やサイドにつけるだけで、日常のコーデにポップなかわいさをプラスできます。













モニョチタポミチ プロフィール

Instagram ： https://www.instagram.com/monyochita/

X(旧Twitter)： https://x.com/monyochita









【TICOのコラボ企画について】

TICOでは、コラボレーションをしていただけるクリエイター様を募集しております。

アクリルグッズの企画・デザイン・製造・販売までを自社で行っているため、作品の世界観に合わせた商品提案や、名入れ・カラーアクリル・ラメなどを活かした、TICOならではの豊富な種類のアクリルでのアイテム展開が可能です。





「自分の作品をグッズとして届けたい」

「キャラクターをアクリルアイテムにしたい」

「TICOの商品とコラボしてみたい」





そんなクリエイター様と一緒に、見つけた瞬間にときめくアイテムづくりを目指してまいります。

▼コラボレーションのご相談は下記問い合わせフォームよりお待ちしております。

https://acrylic-lil.com/contact.php









■会社概要

会社名 ： 株式会社ティアライズ

所在地 ： 山形県米沢市東3丁目9-19

事業内容： アクリルアイテムの企画・製造・販売





運営ブランド

・アクリルグッズと名入れギフトTICO： https://www.rakuten.co.jp/tiarise/

・アクリルLiL ： https://acrylic-lil.com





SNSアカウント

・TICO Instagram ： https://www.instagram.com/tico_namedgift/

・TICO X(旧Twitter)： https://x.com/tiarise_guynen

・LiL Instagram ： https://www.instagram.com/lil.acrylic/

・LiL X(旧Twitter) ： https://x.com/lil_acrylic