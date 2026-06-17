“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「皆生風雅（所在地：〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-16-1）」は、お客様にお部屋で気兼ねなくお食事をお楽しみいただけるよう、2026年6月よりドリンク特典付きのお部屋食プランの販売を開始しております。 皆生風雅公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/ 部屋食プラン：https://x.gd/3jdJB

皆生風雅は、約2,000平米もの広大な日本庭園を眺めるラウンジバーや美肌成分が豊富な温泉、バレルサウナなどをお愉しみいただける温泉宿です。 お部屋食プランは、「鳥取和牛」と「蟹料理」どちらも味わうことができる牛蟹会席のほか、お部屋の冷蔵庫内の地ビールを含むアルコール類やご当地ドリンク等を飲み放題にてお楽しみいただけます。 お部屋食では、ほかにも特選会席をお召し上がりいただけるプランもございますので、ぜひお好みのお食事とともに、ご家族・カップル・ご友人同士でごゆっくりとお過ごしください。

部屋食プラン

プラン名：【部屋食×牛蟹会席】厳選食材をじっくり味わう／ミニバ―付き＜●牛蟹会席／部屋食＞ 価格：27,500円～（税込・2名様一室ご利用時の1名様料金） 予約・詳細：https://x.gd/3jdJB

皆生風雅・新サービス内容

① ラウンジ新体験 ～ KAIKE NEW RETORO 今宵の一杯 ～ 日本庭園を望むBARラウンジにて、昭和の角打ち文化をベースにした、地酒の飲み比べサービスをお楽しみいただけます。 お好きな地酒をお選びいただいた方には、バーカウンターにて日本酒カクテルを1杯サービス。地酒そのものの味わいはもちろん、皆生風雅オリジナルの日本酒カクテルで、新たな楽しみ方をご体験いただけます。

② 部屋食 ドリンク（ミニバ―）サービス 部屋食プラン限定でミニバ―付きのドリンクインクルーシブステイをお楽しみいただけます。アルコール類やソフトドリンクなどをお部屋の冷蔵庫にご用意いたします。ドリンクの追加も可能。

③ 姉妹館との湯めぐりサービス お食事付きプランの方限定で、皆生風雅と姉妹館「湯喜望 白扇」の大浴場・サウナを相互利用可能。趣の異なる湯処で、皆生温泉の魅力をより深くご体感いただけます。

④ 朝の薬膳茶バー ご自身の体に薬膳茶というアプローチで寄り添う新しいサービスです。 美肌ケアや温活などその日の体調に合わせて、お好みの茶葉をお選びいただけます。

皆生風雅

皆生風雅｜概要 住所：〒683-0001鳥取県米子市皆生温泉3-16-1 TEL：0570-02-3320 客室数：32室 主な館内設備：レストラン、大浴場、露天風呂、バレルサウナ アクセス：米子自動車道経由で米子ＩＣより車で約15分、ＪＲ米子駅より車で約15分 公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kaikefuga/ ※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業 /ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo