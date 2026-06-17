少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

サイレント広島グルメ選手権

いかに物音を立てずに、広島グルメを堪能できるのか？そんなどうでもいいチャレンジ企画に広島よしもとの芸人3人が挑む！題して「第一回 サイレント広島グルメ選手権」が開幕！挑戦するのは190㎝の高身長・フロントライン古島と、バラエティ初出演となるゴニオメーター。果たしてどんな戦いが繰り広げられるのか？そして、無音でこの企画は盛り上がるのか！？

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

https://www.home-tv.co.jp/snackcotton/https://tver.jp/series/srb6sxr6v2https://x.com/snack_cotton_EE https://www.instagram.com/snack_cotton/# https://www.tiktok.com/@snack_cotton

番組名：スナックコットン 放送日時：6月18日(木)深夜0時15分～ 出演者：コットン（西村真二・きょん）／ フロントライン古島拓大／ゴニオメーター（村上正幸、西庄巧）／岡本愛衣(HOMEアナウンサー)