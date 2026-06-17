特定非営利活動法人いぇるは、このたび法人の正会員・賛助会員の募集、および寄付の受付を正式に開始いたしました。2021年の相談サービス開始以来、「きいて」「いぇる」の名のもとに積み重ねてきた5年間の活動は、すべて、誰かの「助かった」という声に支えられてきました。今回の募集開始は、その活動をより多くの人とともに続けていくための、次の一歩です。





いぇる寄付募集画像





■いぇるが向き合う課題

「誰かに話したい。でも、誰にも話せない。」そういった状況に置かれている人が、今この瞬間にも全国にいます。対面でのカウンセリングは敷居が高く、電話相談はなかなか繋がらない。家族や友人には知られたくない悩みもある。いぇるは、そうした「相談できない理由」を一つひとつ取り除くために設計されたSNS型の悩み相談コミュニティです。

匿名で悩みや愚痴を投稿できる掲示板形式の投稿機能に加え、AIによるコメント機能、ボランティア相談員(いぇるカウンセラー)の活動、同じ悩みを持つ利用者が繋がれるグループチャット機能などを提供しています。スマートフォンからいつでもアクセスでき、声を出さずとも、テキストで気持ちを打ち明けることができます。

2025年1月～12月の1年間で、年間投稿数は224,133件(1日平均614件)、年間アクセス数はウェブ版のみで274,038人、新規アカウント作成数は22,860人にのぼりました。そして、投稿機能を利用したユーザーのうち42％に希死念慮が見られるというデータは、いぇるが「気晴らし」だけではなく、本当に追い詰められた人たちの窓口になっていることを示しています。









■NPO法人として、もっと多くの人に届けるために

いぇるは2021年4月にサービスを開始し、2025年10月にNPO法人化、2026年3月にサービス名称を「いぇる」に刷新しました。サービス名には、「憂い(urei)」の気持ちを反転させて「言える・癒える(ieru)」という願いが込められています。サービス開始から現在まで、相談したい人の数に対してカウンセラーの数が足りない状態が続いています。本記事の作成時点で、いぇるは補助金や助成金などの公的支援を受けておらず、会員の年会費・広告収入・代表者の自己資金を主として運営を継続しています。より多くの相談に向き合える体制をつくるためには、活動の理念に共感していただける方々の力が必要です。









■会員について

いぇるの会員とは、法人の理念や活動に共感し、継続的に応援していただける方のことです。会員には「正会員」と「賛助会員」の2種類があります。正会員は、年に一度開催される総会に参加し、議決権を持つ形で法人運営に関わっていただく会員です。賛助会員は、議決権や総会参加はなく、年会費のお支払いを通じて活動を支えていただく会員です。「この活動を続けてほしい」という気持ちで応援していただける方であれば、どなたでもご参加いただけます。いずれも年会費は5,000円となります。









■寄付について

会員という形でなくとも、寄付を通じていぇるを支援していただくことが可能です。金額の指定はなく、いただいた寄付はサービスの維持・改善、カウンセラーの確保・育成、周知や広報、法人としての基盤作りなどに活用いたします。一度きりの支援でも、継続的なご支援でも、金額の大小にかかわらず歓迎いたします。





いぇる寄付の用途画像





■支援していただいた方への感謝について

会員になっていただいた方・寄付していただいた方のお名前(任意)は、法人公式サイト内の支援者一覧ページに掲載し、活動への貢献を記録・公開させていただきます。掲載にあたっては、任意のURLを1つ設定することができ、名称部分にリンクを紐づける形で掲載します。個人・法人・団体・SNSアカウント・個人活動ページなど、運営が問題ないと判断した内容であればご希望のURLを設定していただけます。掲載を希望されない場合は「匿名」での掲載も可能です。これは、いぇるの活動を支えていただいた方々への感謝の意を示すとともに、どのような方々に支えられているかを透明性をもって社会に示していくためのページです。





いぇる支援者一覧ページ画像





■会員・寄付の申し込み先

会員申し込みページ： https://article.kiiteyo.net/members/

寄付ページ ： https://article.kiiteyo.net/donor/

支援者一覧ページ ： https://kiiteyo.net/yeru/members/

悩み相談・愚痴コミュニティ『いぇる』： https://kiiteyo.net/









■団体概要

・法人名 ： 特定非営利活動法人いぇる

・所在地 ： 静岡県浜松市中央区馬郡町2065-1

・代表者 ： 松下 幸平

・設立 ： 2025年10月

・事業内容 ： インターネットを利用したコミュニティ運営および相談支援事業

・ホームページ ： https://kiiteyo.net/yeru/about/

・メールアドレス： contact@kiiteyo.net