関西を中心に飲食店を展開するイコン株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長：佐野 哲也)は2026年6月19日(金)、『京都祇園ビアガーデン』をアパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT(京都府京都市東山区祇園町南側555番地)の屋上にグランドオープンします。





京都祇園ビアガーデン6月19日オープン





■京都祇園ビアガーデンについて

京都の名所や街並みを一望できる絶景ロケーションで開催される今年の当ビアガーデンは、北海道の知る人ぞ知る「B級・伝統肉グルメ」に徹底的にこだわりました。

焼肉の街・北見の伝統である「非加熱の生ダレ」で仕込む焼肉、塩ホルモン発祥の地・旭川のガツンと効いた塩ホルモン、そして釧路名物の甘酢ザンギ(ザンタレ)。本場でも同時に味わうことが難しいこれら「北海道3大肉グルメ」をはじめ、サロマ和牛やジンギスカン、そして話題の「牛タンバター焼きしゃぶ」まで、圧倒的なラインナップを炭火BBQスタイルでお届けします。









◇全5プラン、飲み放題付4,500円税込～

■選べる5つの「北海道グルメを堪能できる炭火BBQコース」詳細





・4,500円プラン：『北海道3大肉グルメ』が一度に味わえる炭火BBQプラン

リーズナブルに本場の味を楽しむ王道プラン。北見生ダレハラミ、旭川塩ホルモン、釧路ザンタレの「3大肉グルメ」を網羅し、ブランドポーク『夢の大地』や「じゃがバター風ベルギーポテト」も盛り込んだ、コスパ最強の全10品のビアガーデンセットです。





・5,000円プラン：北海道名物ジンギスカンや北海道ブランドポーク、ザンギや旭川塩ホルモンを堪能プラン

北海道の代名詞「ジンギスカン」をBBQで楽しめる！ブランドポーク「夢の大地」や「北見生ダレ焼肉・旭川塩ホルモン」がダブルで主役を張る贅沢プラン。いも餅チーズやカラマリフリットなど、お酒が進むアラカルトが充実な全12品。





・6,000円プラン(1)：【1番人気】北海道和牛×夢の大地ポークなど北海厳選食材で彩るBBQプラン

1番人気プラン。ブランド牛『サロマ和牛』とブランド豚『夢の大地』がダブルで魅せる、贅沢BBQプラン！旭川塩ホルモンや名物『釧路ザンタレ』、とろける『チーズいも餅』など、ビールが進む北海グルメが勢揃いの全13品。





・6,000円プラン(2)：【牛タンBBQ】牛タンの北海バター焼きしゃぶに4種お肉がついたリッチプラン

目の前で北海道産バターを絡めて仕上げる大注目の『牛タンバター焼きしゃぶ』がメインの豪華プラン！伝統の北見生ダレハラミや旭川塩ホルモン、釧路ザンタレなどの3大肉グルメに、締めの香ばしい『バター焼きおにぎり』まで、ビールを飲む手が止まらない全13品。





・7,500円プラン：北海道ブランド肉＆海の幸をビアガーデンで満喫プレミアム炭火BBQプラン

最高峰プラン。北海道ブランド牛『サロマ和牛』や葱塩牛タン、北見生ダレ焼肉などの豪華なお肉が大集結！さらに殻付き帆立や屋台のイカ焼き、えび串といった贅沢な海鮮BBQまで一度に堪能できる全16品。









■飲み放題ドリンク

生ビールは『SORACHI1984』『エビス樽生』『サッポロ黒ラベル』『北海道生搾り』の4種類！小瓶ビールは、伝統の『サッポロラガー赤星』など、ナショナルブランドビール含め10種類以上をご用意、ビールファン垂涎のラインナップをキンキンに冷やして提供いたします。





飲み放題ドリンク





■オープニングキャンペーン

6/19～7/9の期間限定、おひとり様に付き最大1,000円OFF





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■学割あります！

6/19～9/26の開催期間中、全プラン対象500円OFFで最安値4,000円～！









■京都祇園ビアガーデン 概要

所在地 ： アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT 屋上

(京都府京都市東山区祇園町南側555)

開催期間 ： 2026年6月19日(金)～2026年9月26日(土)

営業時間 ： 月～金、祝前日 17:00～22:30

土、日、祝日 16:00～22:30

定休日 ： なし

座席数 ： 200席

ご予約URL： https://www.hotpepper.jp/strJ004068311/