40代～50代女性4名が“人生を再定義するドキュメント企画”
人生の転機、外見の変化、家庭やキャリアの変化。
その中で、「今の自分をどう生きるか」と向き合う女性たちがいる。
人が生きてきた時間と、人とのつながりを、価値ある文化として残すことを目的とした「オメカシプロジェクト」は、新企画「オメカシリスタート」を開始します。
本企画は、美容や外見の変化を目的としたものではなく、人生の節目に立つ女性たちが、自分自身を見つめ直し、「再び自分を生きる感覚」を取り戻していくドキュメント企画です。
当日は、美容コーチによる印象サポートとジュエリーによる象徴的な演出を通じて、その変化のプロセスを記録します。
ひとりの人生に、もうひとつの手がふれる瞬間。
オメカシ リ・スタートは、
もう一度、自分に戻っていくためのプロジェクトです。
■参加する4名の女性たち
それぞれ異なる人生の転機の中で、「今の自分」と向き合う4名が参加します。
【Mさん・40代／小学生2児の母】
年齢による変化や外見へのコンプレックスを感じながらも、「今の自分を整えたい」という思いで参加。
結婚・出産・子育て・移住・家庭環境の変化など、人生の大きな転機を経験してきた。
11年前に父を亡くしたことをきっかけに人生観が変わり、移住を決断。
その後、住宅購入や夫婦関係の揺れを経ながらも、再び立て直してきた。
自己評価：65点（外見に課題感）
今回の体験を一言で表すと
「人生下半期開幕」
【Sさん・40代／育休中】
海外移住、出産、コロナ禍、復職、第二子出産など、多様なライフイベントを経験。
現在は育休中で、子育てと自己のバランスの中で揺れながら過ごしている。
「自信が持てない気持ちと、ちゃんとやれているという気持ちが混ざっている」と語る。
自己評価：60点
気持ちを一言で表すと
「リセット」
【Sさん・50代／人生のあり方を見直し中】
半世紀を生きる中で、多くの人生の転機を経験。
現在は生活習慣や人生の在り方を見直す時期にあり、「過去を切り捨てるのではなく活かしたい」と語る。
「失敗も含めて集めて加工すれば、自分だけのジュエリーになる」という価値観を持つ。
自己評価：80点（残り20点は伸びしろ）
今回の体験を表す言葉は
「蘇生」
【Nさん・50代／迷いの中】
外見や年齢の変化を感じながらも、「やってみたい」という思いで参加。
人生を見つめ直すタイミングにあり、現在は“迷い”の中にいると語る。
「これまで出会うことのなかった人に出会えるのが楽しみ」と話す。
自己評価：65点
■プログラム内容
本企画では以下のプロセスを通じて、参加者の変化を記録します。
・事前インタビュー
・美容コーチによる印象サポート
・ジュエリーによる“再スタートの象徴化”
・撮影およびドキュメント化
・変化プロセスの記録・アーカイブ化
本企画は外見の変化を目的とするものではなく、
「内面の再認識」と「人生の再定義」をテーマとしています。
■オメカシプロジェクトについて
オメカシプロジェクトは、人が生きてきた時間や、人とのつながりを、そのまま文化として残していくことを目的としたソーシャルカルチャープロジェクトです。
これまで、シニアモデル撮影会や、人生そのものをレッドカーペットで表彰するオメカシアワード、爪の健康や歩くことの大切さを伝えるオメカシファッションショーなどを通して、年齢や身体の状態に関係なく、人が自分の人生や姿を、そのまま表現できる場をつくってきました。
今回の「オメカシ リ・スタート」は、これまでの活動の中から生まれた新しい試みです。
介護施設内でのシニアモデル撮影会omekashi
105歳が参加したシニアモデル撮影会omekashi
ジュエリーブランドMARUUのハンドモデルにも挑戦
96歳が挑んだomekashiファッションショーの様子
■取材について
当日は取材・撮影が可能です。
参加者へのインタビュー、美容コーチ、ジュエリーデザイナーへの取材など、各セクションの取材に対応いたします。
美容コーチ Masumi
ジュエリーデザイナー 金山晴美（かなやまはるみ）
日時：7月20日（月）
場所：都内