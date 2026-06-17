40代～50代女性4名が“人生を再定義するドキュメント企画”

写真拡大 (全14枚)

 

人生の転機、外見の変化、家庭やキャリアの変化。
その中で、「今の自分をどう生きるか」と向き合う女性たちがいる。
人が生きてきた時間と、人とのつながりを、価値ある文化として残すことを目的とした「オメカシプロジェクト」は、新企画「オメカシリスタート」を開始します。
本企画は、美容や外見の変化を目的としたものではなく、人生の節目に立つ女性たちが、自分自身を見つめ直し、「再び自分を生きる感覚」を取り戻していくドキュメント企画です。

 

当日は、美容コーチによる印象サポートとジュエリーによる象徴的な演出を通じて、その変化のプロセスを記録します。

 

ひとりの人生に、もうひとつの手がふれる瞬間。

オメカシ リ・スタートは、
もう一度、自分に戻っていくためのプロジェクトです。

 

参加する4名の女性たち

それぞれ異なる人生の転機の中で、「今の自分」と向き合う4名が参加します。

 

Mさん・40代／小学生2児の母】

年齢による変化や外見へのコンプレックスを感じながらも、「今の自分を整えたい」という思いで参加。
結婚・出産・子育て・移住・家庭環境の変化など、人生の大きな転機を経験してきた。

11年前に父を亡くしたことをきっかけに人生観が変わり、移住を決断。
その後、住宅購入や夫婦関係の揺れを経ながらも、再び立て直してきた。

自己評価：65点（外見に課題感）

今回の体験を一言で表すと
「人生下半期開幕」

 

Sさん・40代／育休中】

海外移住、出産、コロナ禍、復職、第二子出産など、多様なライフイベントを経験。
現在は育休中で、子育てと自己のバランスの中で揺れながら過ごしている。

「自信が持てない気持ちと、ちゃんとやれているという気持ちが混ざっている」と語る。

自己評価：60

気持ちを一言で表すと
「リセット」

 

Sさん・50代／人生のあり方を見直し中】

半世紀を生きる中で、多くの人生の転機を経験。
現在は生活習慣や人生の在り方を見直す時期にあり、「過去を切り捨てるのではなく活かしたい」と語る。

「失敗も含めて集めて加工すれば、自分だけのジュエリーになる」という価値観を持つ。

自己評価：80点（残り20点は伸びしろ）

今回の体験を表す言葉は
「蘇生」

 

Nさん・50代／迷いの中】

外見や年齢の変化を感じながらも、「やってみたい」という思いで参加。
人生を見つめ直すタイミングにあり、現在は“迷い”の中にいると語る。

「これまで出会うことのなかった人に出会えるのが楽しみ」と話す。

自己評価：65

 

プログラム内容

本企画では以下のプロセスを通じて、参加者の変化を記録します。

・事前インタビュー
・美容コーチによる印象サポート
・ジュエリーによる“再スタートの象徴化”
・撮影およびドキュメント化
・変化プロセスの記録・アーカイブ化

本企画は外見の変化を目的とするものではなく、
「内面の再認識」と「人生の再定義」をテーマとしています。

 

オメカシプロジェクトについて

オメカシプロジェクトは、人が生きてきた時間や、人とのつながりを、そのまま文化として残していくことを目的としたソーシャルカルチャープロジェクトです。

これまで、シニアモデル撮影会や、人生そのものをレッドカーペットで表彰するオメカシアワード、爪の健康や歩くことの大切さを伝えるオメカシファッションショーなどを通して、年齢や身体の状態に関係なく、人が自分の人生や姿を、そのまま表現できる場をつくってきました。

今回の「オメカシ リ・スタート」は、これまでの活動の中から生まれた新しい試みです。

 

介護施設内でのシニアモデル撮影会omekashi

 

105歳が参加したシニアモデル撮影会omekashi　

ジュエリーブランドMARUUのハンドモデルにも挑戦

96歳が挑んだomekashiファッションショーの様子

 

取材について

当日は取材・撮影が可能です。

参加者へのインタビュー、美容コーチ、ジュエリーデザイナーへの取材など、各セクションの取材に対応いたします。

 

美容コーチ　Masumi

 

ジュエリーデザイナー　金山晴美（かなやまはるみ）

 

日時：7月20日（月）

場所：都内

 

 