40代～50代女性4名が“人生を再定義するドキュメント企画”

人生の転機、外見の変化、家庭やキャリアの変化。

その中で、「今の自分をどう生きるか」と向き合う女性たちがいる。

人が生きてきた時間と、人とのつながりを、価値ある文化として残すことを目的とした「オメカシプロジェクト」は、新企画「オメカシリスタート」を開始します。

本企画は、美容や外見の変化を目的としたものではなく、人生の節目に立つ女性たちが、自分自身を見つめ直し、「再び自分を生きる感覚」を取り戻していくドキュメント企画です。

当日は、美容コーチによる印象サポートとジュエリーによる象徴的な演出を通じて、その変化のプロセスを記録します。

ひとりの人生に、もうひとつの手がふれる瞬間。

オメカシ リ・スタートは、

もう一度、自分に戻っていくためのプロジェクトです。

■参加する4名の女性たち

それぞれ異なる人生の転機の中で、「今の自分」と向き合う4名が参加します。

【Mさん・40代／小学生2児の母】

年齢による変化や外見へのコンプレックスを感じながらも、「今の自分を整えたい」という思いで参加。

結婚・出産・子育て・移住・家庭環境の変化など、人生の大きな転機を経験してきた。

11年前に父を亡くしたことをきっかけに人生観が変わり、移住を決断。

その後、住宅購入や夫婦関係の揺れを経ながらも、再び立て直してきた。

自己評価：65点（外見に課題感）

今回の体験を一言で表すと

「人生下半期開幕」

【Sさん・40代／育休中】

海外移住、出産、コロナ禍、復職、第二子出産など、多様なライフイベントを経験。

現在は育休中で、子育てと自己のバランスの中で揺れながら過ごしている。

「自信が持てない気持ちと、ちゃんとやれているという気持ちが混ざっている」と語る。

自己評価：60点

気持ちを一言で表すと

「リセット」

【Sさん・50代／人生のあり方を見直し中】

半世紀を生きる中で、多くの人生の転機を経験。

現在は生活習慣や人生の在り方を見直す時期にあり、「過去を切り捨てるのではなく活かしたい」と語る。

「失敗も含めて集めて加工すれば、自分だけのジュエリーになる」という価値観を持つ。

自己評価：80点（残り20点は伸びしろ）

今回の体験を表す言葉は

「蘇生」

【Nさん・50代／迷いの中】

外見や年齢の変化を感じながらも、「やってみたい」という思いで参加。

人生を見つめ直すタイミングにあり、現在は“迷い”の中にいると語る。

「これまで出会うことのなかった人に出会えるのが楽しみ」と話す。

自己評価：65点

■プログラム内容

本企画では以下のプロセスを通じて、参加者の変化を記録します。

・事前インタビュー

・美容コーチによる印象サポート

・ジュエリーによる“再スタートの象徴化”

・撮影およびドキュメント化

・変化プロセスの記録・アーカイブ化

本企画は外見の変化を目的とするものではなく、

「内面の再認識」と「人生の再定義」をテーマとしています。

■オメカシプロジェクトについて

オメカシプロジェクトは、人が生きてきた時間や、人とのつながりを、そのまま文化として残していくことを目的としたソーシャルカルチャープロジェクトです。

これまで、シニアモデル撮影会や、人生そのものをレッドカーペットで表彰するオメカシアワード、爪の健康や歩くことの大切さを伝えるオメカシファッションショーなどを通して、年齢や身体の状態に関係なく、人が自分の人生や姿を、そのまま表現できる場をつくってきました。

今回の「オメカシ リ・スタート」は、これまでの活動の中から生まれた新しい試みです。

介護施設内でのシニアモデル撮影会omekashi

105歳が参加したシニアモデル撮影会omekashi

ジュエリーブランドMARUUのハンドモデルにも挑戦





96歳が挑んだomekashiファッションショーの様子

■取材について

当日は取材・撮影が可能です。

参加者へのインタビュー、美容コーチ、ジュエリーデザイナーへの取材など、各セクションの取材に対応いたします。

美容コーチ Masumi

ジュエリーデザイナー 金山晴美（かなやまはるみ）

日時：7月20日（月）

場所：都内