もふっと軽い食感！手軽につまめるひと口サイズのミニマシュマロ2品が登場！数量限定「セブンプレミアム ミニマロ ミルククリーム味」「セブンプレミアム ミニマロ ストロベリークリーム味」が新発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、ひと口サイズのミニマシュマロ、「セブンプレミアム ミニマロ ミルククリーム味」と「セブンプレミアム ミニマロ ストロベリークリーム味」を全国のセブン‐イレブンにて6月23日（火）より順次発売します。

「セブンプレミアム ミニマロ」は、もふっと軽い食感のひと口サイズのマシュマロです。フレーバーは、やさしい甘さのミルククリーム味と、爽やかなストロベリークリーム味の2種類を展開します。手軽につまめるため、仕事の合間のリフレッシュタイムや移動中のひとときなど、日常のさまざまなシーンでお楽しみください。

軽い食感の2種類のフレーバーマシュマロ

■セブンプレミアム ミニマロ ミルククリーム味

価格：178円（税込192.24円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：全国

もふっと軽い食感と優しい甘さのミルククリーム味が楽しめるミニマシュマロ。ついつい手が伸びてしまうクセになる味わいです。仕事の合間にリフレッシュしたいときのお供にもおすすめです。

■セブンプレミアム ミニマロ ストロベリークリーム味

価格：178円（税込192.24円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：全国

爽やかな甘さが楽しめるストロベリークリーム味のミニマシュマロ。手軽につまめる、ひと口サイズのかわいいスイーツに仕上げています。

担当者コメント

今回の商品の特長は、軽い食感で次々と手が伸びてしまう美味しさです。手軽につまめるサイズ感なので、忙しい毎日のちょっとしたご褒美として、ぜひお試しください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。