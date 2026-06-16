【ラジオアプリGERA】「囲碁将棋の情熱スリーポイント」が特別復活　全2回の限定配信が決定

株式会社ファンコミュニケーションズ「囲碁将棋の情熱スリーポイント」

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営するお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、2025年6月に惜しまれつつレギュラー配信を終了した人気番組「囲碁将棋の情熱スリーポイント」を、全2回の特別番組として限定復活いたします。復活配信は2026年7月7日（火）・7月14日（火）の2週連続で、GERAアプリにて配信予定です。

【概要】

「囲碁将棋の情熱スリーポイント」は、お笑いコンビ・囲碁将棋（根建太一・文田大介／吉本興業）がパーソナリティを務め、2020年10月の放送開始から約5年にわたり配信された番組。「一定水準を超えた面白いメールしか読まない」という独自のスタンスから、名だたるハガキ職人（リスナーの愛称：シューター）が集結する番組として注目を集めていました。

2025年6月のレギュラー配信終了後も、番組の復活を願う声はSNSを中心に途切れることなく寄せられており、今回、特別に回数限定で復活が実現いたしました。

本エピソードでもお馴染みのメールやフリートークが楽しめる予定。

■配信スケジュール

・番組名：囲碁将棋の情熱スリーポイント

・配信日：

第242回：2026年7月7日（火）20時00分

第243回：2026年7月14日（火）20時00分

・配信プラットフォーム：ラジオアプリ「GERA」

■募集メール

1.この一年何してた？

情熱スリーがない1年間何をしていたか教えてください

2.サコ目撃情報

本番組の以前のパーソナリティとされているサコさんの目撃情報を送ってきてください



3.普通のおたより（ふつおた）

普通のおたより（ふつおた）

【2人からのコメント】

文田：

情熱スリーポイント没後、１回忌です。みんなで懐かしんでもらえたら故番組も喜ぶと思います。

根建：

情熱スリーポイントまたやらせてもらいます！情熱うれしいです！情熱興奮してます！情熱楽しみにしてください！

【メンバーシップ・過去エピソード配信について】

復活に合わせ、メンバーシップの受付再開および過去エピソードの配信再開を行います。

・メンバーシップ再開日：2026年6月16日（火）19時00分

・エピソード聴取可能期間：2026年6月16日（火）19時00分～2026年10月16日（月）12時00分

・加入受付締切：2026年9月17日（金）12時00分



メンバーシップに加入いただくと、復活配信の聴取に加え、過去約5年分のレギュラー配信アーカイブや限定音源もお楽しみいただけます。

■メンバーシップ料金

アプリからの加入：月額570円（税込）

WEBブラウザからの加入：月額480円（税込）

■スポンサー権利・サポート

2026年6月16日（火）19時00分～販売開始

■「囲碁将棋の情熱スリーポイント」番組メールアドレス・SNS

公式X：@igosyo_j3_gera

ハッシュタグ：#情熱スリー

メールアドレス：j3@gera.fan

【「GERA（ゲラ）」について】

GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ファンコミュニケーションズ ファンマーケティング推進部

GERAプレス窓口

E-mail：info@gera.fan

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ＜https://www.fancs.com/＞は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」＜https://www.a8.net/＞を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」＜https://thewand.jp/#services＞、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」＜https://guide.n-ine.com/＞を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）



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