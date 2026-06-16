スパイスブランド・GABAN(R)初のレシピ本！「家で余りがち」なスパイスを、正しくおいしく使い切るためのレシピが満載！

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）は、書籍『おうちごはんが楽しくなる！ GABAN(R) 気軽なスパイスレシピ』（ハウス食品株式会社／監修 小堀紀代美／料理）を6月16日に発売いたします。

気合いを入れて買ってみたものの、使い切れずに余ってしまいがちなスパイス。

スパイスカレーなど、凝った料理だけではなく、日々のおかずに“ちょい足し”するだけで食卓が華やぐレシピを紹介しています。

スパイスは、冷蔵保存がおすすめ！ 意外と知らなかったスパイス豆知識も充実

スパイスブランドであるGABAN(R)の知識を活かし、スパイスの保存方法はもちろん、ちょっとしたひと工夫でスパイスの香りや風味をよりアップさせる活用方法も掲載しています。

たとえば、ローリエは切り込みを入れてから煮込むとさらに香りが増したり、ホールスパイスは油で熱すると香りが豊かになったり……「こういう使い方をすれば、スパイスがおいしくなるんだ」と驚くこと間違いなしです。

総勢35種類！ スパイスの種類とその特徴、使い方まで細かく解説！

レシピで必要だったから買ったものの、それ以外の使い道が思い浮かばない…という人にも安心！

全35種類のスパイスの特徴、おすすめの使い方も紹介しているので、この本のレシピ以外にも、「こういう使い方をしてみようかな」といろいろなアイデアが湧いてくるはずです。

巻末には、スパイス逆引き索引も掲載しているので、「家にあるこのスパイスでなにが作れるかな」と確認する際にも便利です。

大人気料理家・小堀紀代美がGABAN(R)と初のタッグ！

予約のとれない料理教室「LIKE LIKE KITCHEN」を主宰する大人気料理家、小堀紀代美がレシピを担当！

GABAN(R)こだわりのスパイスをふんだんに使った、小堀紀代美らしい「日々の食卓が華やかになる」全62品！

GABAN(R)を代表する、ブラックぺパーたっぷりのマカロニサラダや、いつもの肉じゃがの表情が変わるスパイスオイルがけ、花椒を使ったシンプルなアーリオオーリオなど、「これならすぐに作れそう」という日々のレシピを提案します。

【目次】

青のスパイスRECIPE

青のスパイスRECIPE〈種類と特徴〉

カルボナーラ

鶏肉とじゃがいものサブジ風

牛肉とピーマンのバターしょうゆ炒め

なすといんげんの肉みそ炒め

鶏肉としいたけの紹興酒煮込み

白菜の韓国風サラダ

万願寺唐辛子の豆腐あえ

ブロッコリーと豆のコロッケ

スパイシーミートボール

ウフマヨ／自家製マヨネーズ

オイルサーディンとトマトの炊き込みご飯

ごぼうといんげんの春巻き

エビと小松菜のピリ辛バター炒め

きくらげとキャベツのマリネ／ブリとかぶのジンジャー照り焼き

梅香る鶏胸肉のスパイス南蛮漬け

キーマカレー

トマトのジンジャーマリネ

きのことねぎのコリアンダーごまあえ

白身魚とブロッコリーの花椒炒め

スパイスヤムウンセン

豚バラ肉とキャベツのトウチ蒸し

シナモン風味のじゃじゃ麺

スパイシー焼き餃子

肉じゃがのスパイスオイルがけ

豚肉の本格ポトフ

かぼちゃのスパイスあんかけ

特製マカロニサラダ

花椒のアーリオオーリオ

白身魚のクミンフリット

ズッキーニ入り肉団子のはちみつレモンあんかけ

ミックスパエリア

タコとじゃがいものガリシア風トマトサラダ

アジアンロールキャベツ

マッシュルームとじゃがいものピラフ

ピリ辛シーフードスープ

イカとなすとオクラのカレー／バスマティライスの炊き方

緑のハーブRECIPE

緑のハーブRECIPE〈種類と特徴〉

ソーセージと豆のトマト煮込み卵落とし

牛こま肉入りきんぴら

あさりと白菜のさっと煮

長いもとスナップエンドウのセージバター炒め

豚肉のハーブマリネ焼き／大根とみょうがのサラダ

牛肉とニラのミント炒め

シンプルトマトパスタ

セロリと豆のサラダ

赤のミックススパイスRECIPE

赤のミックススパイスRECIPE〈種類と特徴〉

鶏肉と卵のタイカレー風

豚肉ととうもろこしのしゅうまい

きゅうりの水餃子 スパイスヨーグルトがけ

さつまいも入り黒酢豚

スパイシーミートマカロニグラタン

あると便利なスパイスダレ

アジアンピーナッツソース／花椒たまねぎ塩ダレ／五香粉マヨネーズ／サルサソース

花椒たまねぎ塩ダレの使い方

アジアンピーナッツソースの使い方

サルサソースの使い方

五香粉マヨネーズの使い方

スパイス香るスイーツ＆ティー

グレープフルーツのスパイス白ワインゼリー

スパイス入りクロッカン

ココナッツミルクプリン

白玉団子のフルーツスパイスマリネぞえ

キャロットケーキ

ミント香るハーブティー

サフラン入りブラックチャイティー

スパイス逆引きさくいん

おわりに

Column 01 そもそもスパイスってなに？

Column 02 香りを引き出す! スパイスの使い方

Column 03 スパイスの形状の違い

Column 04 似ているタイプのスパイス＆ハーブ

Column 05 スパイスの品質を保つ方法

【著者プロフィール】

ハウス食品株式会社

GABAN(R)公式Instagram 「GABAN Magazine(@gaban_magazine)」

GABAN(R)家庭用製品公式サイト「https://gaban.h-spice.jp/」

小堀紀代美

料理家。予約のとれない料理教室「LIKE LIKE KITCHEN」主宰。実家は栃木の老舗洋菓子店で、子どものころから料理好き。世界各国への旅で出会った味をもとに、抜群のセンスと試作を重ねてくみ上げたオリジナルレシピを考案。スパイスやハーブを使った料理も得意で、洗練されたおいしさが多くのファンを魅了し続けている。著書多数。Instagram（@likelikekitchen）

【書誌情報】

『おうちごはんが楽しくなる！ GABAN(R) 気軽なスパイスレシピ』

ハウス食品株式会社／監修 小堀紀代美／料理

定価1900円（1727円＋税）

刊行日2026年6月16日

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

https://asukashinsha.co.jp

■飛鳥新社公式X（ツイッター）

https://twitter.com/ASUKA_SHINSHA

■飛鳥新社公式インスタグラム

https://www.instagram.com/asukashinsha/