父の日、みんな何を贈ってる？プレゼントの定番と予算を調査【1000人アンケート】

父の日はアメリカ発祥の記念日！

株式会社ナビット

6月の第3日曜日にあたる父の日ですが、その由来を知っていますか？

父の日が生まれるきっかけとなったのは、1909年、アメリカのソノラ・スマート・ドッドという女性の働きかけでした。

きっかけは、ソノラ・スマート・ドッドという女性が「母の日があるなら、父をたたえる日もあるべきだ」と考えたことでした。父親に感謝する日を作ってほしいと働きかけたことが、父の日の始まりとされています。

その後、1910年6月19日にアメリカで初めて父の日の式典が行われ、1972年には6月の第3日曜日が父の日として正式に定められました。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「父の日について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年4月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

父の日にプレゼントを贈る人は約3割

【調査】

父の日（6月21日）にプレゼントを贈りますか？（対象：1,000名）

「父の日（6月21日）にプレゼントを贈りますか？」という質問については、「はい」が29.6％、「いいえ」が70.4%という結果になり、プレゼントを贈る人は約3割だということが分かりました。

プレゼントを選ぶときに大切にしていることは、「父の好み」が最多

【調査】

プレゼントを選ぶときに大切にしていることは何ですか？（対象：1,000名）

「プレゼントを選ぶときに大切にしていることは何ですか？」という質問については、「父の好み」が21.4％、「実用性」が11.9％、「食べ物やお菓子など」が5.4％と続きました。お父さんの好みを大切にしている人が多いようです。

父の日のプレゼントで渡したものは、「お酒」が人気

【調査】

今まで父の日のプレゼントで渡したものは何ですか？※回答数1,490人

「今まで父の日のプレゼントで渡したものは何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「お酒」が227人、「スイーツ」が129人、「ネクタイ」が89人という順になりました。お酒をプレゼントした方が多いようですね。

今年の父の日のプレゼント予算は、「3,000円以上5,000円未満」が最多

【調査】

今年の父の日のプレゼントの予算はいくらですか？（対象：1,000名）

今年の父の日のプレゼント予算については、「3,000円以上5,000円未満」が14.8％「3,000円未満」が9.9％、「5,000円以上10,000円未満」が9.0％と続きました。中には50,000円以上という回答もありました。

父の日に関する思い出を教えて！

今回は、「父の日に関する思い出などがあれば書いてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップして紹介します。

「毎年送ってます。両親の誕生日と父の日と母の日が近いので、春先は結構忙しいです。でも喜んでくれるのでやりがいがあります」

「母の日より地味でなかなかプレゼントがなく毎年苦戦しています」

「父は、4人の子供からプレゼントを受けるので、兄弟で打合せしてプレゼントがかぶらないように打合せします。その打合せが意外と楽しいです」

回答からは、毎年プレゼントを贈っている人や、家族で相談しながら贈り物を選んでいる人など、それぞれの家庭ならではの父の日の過ごし方がうかがえました。



一方で、母の日に比べてプレゼント選びに悩むという声や、父の日が亡くなった父親を思い出すきっかけになっているという声も見られました。

父の日は、プレゼントを贈る日であると同時に、家族への感謝や思い出を振り返る機会にもなっているようです。

父の日には「アイ ラブ オヤジ ケーキ」！？

福島にあるタルト専門店「Patisserie Mains de Chaton」では、父の日限定のユニークなケーキが販売されています。メガネをかけたお父さんを思わせる愛らしい見た目で、思わず笑顔になってしまいそうなケーキです。



こちらは数量限定・完全受注生産とのことですので、気になる方はお店の情報を確認してみてください。今回のアンケートでは、「プレゼントを渡したときの父の笑顔が忘れられない」といった声も多く寄せられました。



父の日のプレゼントは、品物そのものだけでなく、選ぶ時間や渡す瞬間も大切な思い出になります。

今年の父の日は、プレゼントや食事と一緒に、日頃の感謝の気持ちを言葉で伝えてみるのもよいかもしれませんね。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=110046