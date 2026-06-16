猫をモチーフにした文具・雑貨のマーケット「にゃん具博vol.3」開催決定！

株式会社イースト・ライブ

株式会社イースト・ライブ（東京都）は、猫をモチーフにした文具・雑貨が集まるマーケット「にゃん具博vol.3」を、2027年1月23日（土）・24日（日）の2日間、すみだ産業会館 8階展示ホールB（東京都墨田区）にて開催することを決定いたしました。

全国から集まったクリエイターやメーカーが手掛ける、猫をテーマにした文具や雑貨を展示・販売し、猫好きの方はもちろん、文具や雑貨を愛する方々にもお楽しみいただけるイベントとして開催しています。毎回、たくさんの猫モチーフの文具や雑貨の中から、「自分だけのお気に入り」を探す時間を楽しんでくださる来場者が多く、会場内は猫好き、文具雑貨好き同士の交流や作品との新たな出会いで賑わいます。

本イベントは、来場者が作品を購入するだけでなく、出店者と直接交流できることも大きな特徴です。作品に込めた想いや制作背景を伝えながら販売できるため、ファンとの新たな出会いや継続的なつながりを生み出す場として、多くの出店者にご参加いただいています。

また、スタンプラリーやシール交換会、フォトスポットなどの参加型企画も実施しており、来場者が会場全体を回遊しながら各ブースを楽しめる仕掛けを用意しています。

猫好き、文具雑貨好きのクリエイターが集い、作品や想いを共有できるコミュニティとして、初めての方からリピーターまで幅広く楽しめるイベントを目指しています。

本日2026年6月16日は和菓子の日ということで、たい焼き好きのにゃん具大学付属初等部1年生の茶とらより、出店者募集をご案内いたします。

◆「にゃん具博Vol.3 出店ご案内資料」はこちら

https://east-group.co.jp/wp-content/uploads/eghd/2026/06/c71ba1b7486b0882131fe015529c146d.pdf

◆お問合せ・出展お申込みフォームはこちら

https://forms.gle/aFaj36GzqHZqbg2G7

開催概要

【イベント名】

にゃん具博Vol.3

【開催日時】

2027年1月23日（土）・24日（日）

【会場】

すみだ産業会館 8階展示ホールB

■にゃん具博vol.3出店者募集開始！！

本イベントをともに盛り上げていただける出店者を募集しております。

猫をモチーフとした文具、雑貨を展開されている皆さまからのご応募をお待ちしております。

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出店をご希望の方は以下よりお問い合わせください。

◆「にゃん具博Vol.3 出店ご案内資料」はこちら

https://east-group.co.jp/wp-content/uploads/eghd/2026/06/c71ba1b7486b0882131fe015529c146d.pdf

◆ お問合せ・出展お申込みフォームはこちら

https://forms.gle/aFaj36GzqHZqbg2G7

◆ メールアドレス

nyanguhaku.official@gmail.com

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■にゃん具博とは

「猫をモチーフとした文具・雑貨のマーケット」をコンセプトに開催する即売会です。全国から猫デザインの文具・雑貨が一堂に集結し、かわいくて実用的でありながら、毎日にそっと寄り添うお気に入りとの出会いをお届けします。

■にゃん具博公式SNS

にゃん具博 公式Instagram：https://www.instagram.com/nyanguhaku_official/

にゃん具博 公式X：https://x.com/nyanguhaku

■主催・制作・運営

株式会社イースト・ライブ