株式会社GOOEN、韓国THE BOU COMPANYと戦略的業務提携を締結

株式会社GOOEN

株式会社GOOEN（本社：東京都港区、代表取締役：浦野祐介）は、韓国のビューティ企業 THE BOU COMPANY INC.（代表：チェ・ソンソク、ジョン・ジョンウク）と、日本市場における韓国ビューティブランドの流通・マーケティング強化を目的とした戦略的業務提携（MOU）を締結したことをお知らせいたします。

本提携により両社は、日本国内における韓国ビューティブランドの販路拡大およびブランド価値向上を目指し、オフライン・オンライン双方での流通強化を推進してまいります。

具体的には、百貨店、セレクトショップ、ライフスタイルショップ、ビューティ専門店、バラエティショップ、ポップアップストアなど幅広いオフライン販路への展開に加え、Qoo10、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング等の主要ECプラットフォームを活用した販売強化を推進してまいります。

また、日本国内のインフルエンサーやクリエイターとの連携を通じ、ブランド認知拡大および消費者接点の強化にも取り組みます。

本MOU締結式（2026年6月９日韓国ソウルのTHE BOU COMPANY INC. 本部にて） (左)THE BOU COMPANY INC. CEO チェ・ソンソク氏、(右)株式会社GOOEN 代表取締役 浦野 祐介

GOOENは「縁を価値に」をコンセプトに、化粧品・ライフスタイル・クリエイティブ領域において国内外ブランドの成長支援を行っております。今回の提携を通じて、競争力ある韓国ビューティブランドの日本展開をさらに加速させ、日本市場における新たな価値創出を目指してまいります。

■ コメント

株式会社GOOEN

代表取締役 浦野祐介

「日本国内における韓国ビューティブランドへの関心は年々高まっています。今回の提携を通じて、魅力あるブランドを日本市場へ届けるとともに、両社が継続的に成長できる体制を構築してまいります。」

THE BOU COMPANY INC.

代表 チェ・ソンソク

「今回の協業は、日本市場におけるブランド展開を本格化する重要な第一歩になると考えています。GOOENと共に、日本市場に最適化された流通・マーケティング戦略を推進してまいります。」

THE BOU COMPANY INC.

代表 ジョン・ジョンウク

「オンライン・オフライン双方での流通強化を通じ、日本消費者との接点を拡大し、韓国ビューティブランドの価値向上に取り組んでまいります。」

■ 会社概要

【株式会社GOOEN】

代表者：代表取締役 浦野祐介

所在地：日本

事業内容：化粧品・ライフスタイルブランドの輸出入、流通支援、EC運営、マーケティング支援、クリエイティブ支援

「縁を価値に」をコンセプトに、国内外ブランドの成長支援および市場展開を行う。

【THE BOU COMPANY INC.】

代表者：チェ・ソンソク ／ ジョン・ジョンウク

所在地：韓国

事業内容：ビューティブランドの企画・流通・輸出事業、グローバルマーケティング事業

韓国ビューティブランドのグローバル展開を推進し、日本を含む海外市場における流通拡大を進めている。