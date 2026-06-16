【福岡大学】令和8年度福岡大学特待生210人の表彰式を行いました

福岡大学

6月6日（土）、令和8年度福岡大学特待生表彰式を行いました。

本学には、全学部2年次生以上を対象に、前年度の学業成績が優秀で品行も良い学生を表彰する特待生制度があります。各学部・学科からそれぞれ選ばれ、奨学金が給付されます。今年度は210人を表彰しました。

表彰式では、永田潔文学長が「特待生に選ばれるということは、学生としてこの上ない栄誉です」「人は、問題の本質を的確に捉え、最適な解決策を導き出すことや、新たな価値を想像することが求められます」「これからも旺盛な好奇心を持って、地道な努力をしながら、さまざまなことを学んでください」と言葉を送りました。

また、特待生を代表して津田菜乃さん（スポーツ科学部4年次生）は、「これまでの学生生活を振り返ると、日々の講義で得る知識を一つ一つ確実に自分のものにすること、そしてそれを実践することを目標に努力を重ねてまいりました。その地道な積み重ねが、今日こうして特待生としての結実へと繋がったことを大変嬉しく思い、大きな自信となっています」「今後も特待生としての誇りと謙虚な姿勢を忘れず、文武両道を実践しながら、将来は教育の現場から社会に貢献できるよう、より一層の努力を重ねてまいります」と謝辞を伝えました。

厳粛な表彰式会場代表して表彰状を受け取る津田さん学長が特待生を祝福謝辞を伝える津田さん各学部では一人ずつ表彰状を手渡し（人文学部）各学部では一人ずつ表彰状を手渡し（薬学部）各学部では一人ずつ表彰状を手渡し（法学部）保護者も多数出席

【関連リンク】

・福岡大学特待生(https://www.fukuoka-u.ac.jp/support/life/scholarship.html)