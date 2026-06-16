【浦安市限定】6月限定キャンペーン｜使わなくなったテーマパークグッズ回収キャンペーン｜カチューシャ・ぬいぐるみ・記念グッズも対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

浦安市は、舞浜・新浦安を中心に市内に大規模テーマパークを擁し、家族や友人とパークに通う方が多い街です。そんな浦安市で、「楽しかった思い出のテーマパークグッズが、引き出しや棚に詰まったまま増えていく」という声を多くいただきます。

かぶらなくなった耳カチューシャ、棚に並びきらないぬいぐるみ、記念メダルやフィギュアなどの記念グッズ、ポップコーンバケットやお土産の空き缶――可愛くて思い出があるからこそ手放しづらいテーマパークグッズが、収納スペースを長期間占有していませんか？

テーマパークグッズは、布・プラスチック・金属・紙などが混在し、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいうえ、思い入れもあって捨てづらいものです。数が多いと整理の手が止まり、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、衣替えや上半期の整理が重なるタイミング。お子さまの成長でグッズが卒業状態になることもあります。「テーマパークグッズ 処分」「ぬいぐるみ 処分」「記念グッズ 処分」「浦安市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、浦安市限定で「使わなくなったテーマパークグッズ」まとめて回収キャンペーンを実施します。

カチューシャ・ぬいぐるみ・記念グッズなど、使わなくなったテーマパークグッズを含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

楽しかった思い出を尊重しながら、収納とスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

浦安市は、市内に大規模テーマパークがある全国でも特別な立地で、パークに親しむ家族・ファンが多く暮らす街です。来園のたびに増えるグッズやお土産が、気づけば家にたくさん溜まっているというご家庭が多い地域でもあります。

特に

・かぶらなくなった耳カチューシャ・帽子・記念のヘッドアクセサリー

・棚に並びきらないぬいぐるみ・ぬいぐるみバッジ・キーホルダー

・ポップコーンバケットやお土産の空き缶・記念グッズ

は、可愛さや思い出ゆえに手放す決断がつきにくく、収納・押入れ・子ども部屋を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは外出が減り、室内の片付けや衣替えが進むタイミング。お子さまの成長や引越し・断捨離を機に整理を考える方も増えます。大切にしてきたグッズを丁寧に手放したいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなったテーマパークグッズまとめて回収キャンペーン（浦安市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・耳カチューシャ・帽子・Tシャツ・パスケースなど身につけグッズ

・ぬいぐるみ・ぬいぐるみバッジ・ポーチ・キーホルダーなど

・フィギュア・記念メダル・写真立て・スーベニアなど記念グッズ

・ポップコーンバケット・ドリンクボトル・お菓子の空き缶／空き箱

・紙袋・ガイドマップ・パンフレット・カレンダーなど紙もの

備考（合言葉）：事前見積もり時に浦安市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（浦安市全域）

対応地域例

浦安・舞浜・新浦安・猫実・当代島・北栄・堀江・富士見・東野・海楽など浦安市内全域

富岡・美浜・今川・高洲・明海・日の出・弁天・千鳥・港・入船・鉄鋼通りなど

※上記以外も浦安市全域で対応可能です。浦安市で「不用品回収」「テーマパークグッズ 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

テーマパークグッズの片付けでよくあるお悩み

・可愛くて捨てられず、テーマパークグッズが引き出しや棚に溜まっている

・耳カチューシャやぬいぐるみが何個もあって、収納しきれない

・ポップコーンバケットやお土産の空き缶がかさばって困っている

・お子さまの成長で、グッズが卒業状態になっている

・紙袋・ガイドマップ・半券などの紙ものが大量にある

・布・プラ・缶が混在していて、何ゴミか分からず放置している

・思い出があって踏ん切りがつかないが、収納は空けたい

・テーマパークグッズと他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

テーマパークグッズでよく出る不用品例

身につけグッズ

ぬいぐるみ・ファッション小物

記念・コレクショングッズ

飲食・容器系グッズ

紙もの・その他

回収品目の詳細例

身につけグッズ

耳カチューシャ・カチューシャ・帽子・キャップ・Tシャツ・パーカー・パスケース・ピンバッジ など

ぬいぐるみ・ファッション小物

ぬいぐるみ・ぬいぐるみバッジ・マスコット・ポーチ・トートバッグ・キーホルダー・タオル など

記念・コレクショングッズ

フィギュア・記念メダル・スノードーム・写真立て・スーベニアグッズ・限定コレクションアイテム など

飲食・容器系グッズ

ポップコーンバケット・ドリンクボトル・お菓子やお土産の空き缶・空き箱・スーベニアカップ など

紙もの・その他

紙袋（各種サイズ）・ガイドマップ・パンフレット・チケット半券・カレンダー・クリアファイル など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・テーマパークグッズが増えて、収納に困っているご家庭

・お子さまの成長で、グッズを卒業・整理したい方

・耳カチューシャ・ぬいぐるみ・記念グッズなど捨てづらい品に困っている方

・ポップコーンバケットやお土産の空き缶など容器類がかさばっている方

・引越し・断捨離のタイミングでまとめて手放したい方

・思い出を大切にしながら、丁寧に手放したい方

・浦安市で不用品回収を探している方

・テーマパークグッズ以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

カチューシャ・ぬいぐるみ・記念グッズ・ポップコーンバケットなど、点数が多くても、引き出しや棚ごと写真を撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「これもテーマパークグッズとして一緒に出せる？」「紙袋や空き缶もまとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに浦安市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 浦安市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/urayasushi/

📰 浦安市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)