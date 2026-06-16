羽田エアポートガーデン、営業時間を延長。飛行機に乗る日も、乗らない日も、夜の空港を楽しめる場所へ

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：山本直人）が運営する、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」（所在地：東京都大田区）は、2026年6月より施設の営業時間を延長し、深夜・早朝を含む幅広い利用ニーズに対応できるよう、運営体制の整備を進めております。

また、24時間対応のみやげ店やラウンジの開業など、空港直結の複合施設としての利便性向上に加え、駐車場キャンペーンの実施や夜間の新たな楽しみ方を提案するエンターテインメントスポットの展開など、空港という立地を活かし、ご搭乗の有無を問わず幅広いお客様にお楽しみいただけるサービスを強化しております。

｜営業時間延長で“夜の第3ターミナル”がより便利に

訪日外国人の増加や深夜・早朝便の拡大を受け、2026年6月より主要店舗の営業時間を延長いたしました。これにより、ホテル宿泊者や深夜便をご利用のお客様の食事や買い物など、夜間帯の利用シーンがさらに広がります。

＜変更後の営業時間＞※2026年6月1日～（一部店舗を除く）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/466_1_4376feff84554a74ca42a1b73be7fef0.jpg?v=202606170952 ]＜深夜・早朝営業店舗＞（一部抜粋）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/466_2_8e7c479a8d60795ed6992fed91ad4afd.jpg?v=202606170952 ]

▼各店舗の営業時間はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/pdf/facility/notice/19/notice.pdf

※泉天空の湯 羽田空港｜10:00～12:30は清掃時間のため、浴場はご利用いただけません。

※営業時間は変更になる場合がございます。

｜新規店舗 SOUVENIR SHOP by LAWSON

外国人観光客のニーズに応えるため、店舗全体の約7割を観光土産売場として構成。キャリーケースやトラベルグッズ、人気キャラクターグッズ、和雑貨など多彩なラインアップを展開。旅の思い出や日本ならではのアイテムを求めるお客様に、幅広い選択肢をご提供します。

｜新規店舗 BRISK STAND × gigabar TOKYO

「SOUVENIR SHOP by LAWSON」ロゴ「SOUVENIR SHOP by LAWSON」店頭｜完成予想図「SOUVENIR SHOP by LAWSON」店内｜完成予想図[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/466_3_f8ed855ac561dfddd48d6fdcb78978ee.jpg?v=202606170952 ]

昼・夜・深夜で表情を変える「食×音楽」の複合空間が新登場。時間帯ごとに切り替わる3つの業態が、旅のさまざまなシーンに寄り添った体験をお届けします。

・11:00-19:00 BRISK STAND

- 日本一に輝いた国産牛100%の本格バーガー

・19:00-23:00 gigabar TOKYO

- 生演奏とお酒が楽しめる大人の音楽バー

・23:00-翌6:00 MUSIC BAR

- 深夜の空港で音楽と共に過ごす静かなバータイム

｜ 新規店舗 エアポートカフェラウンジ NODOKA

「BRISKSTAND × gigabar TOKYO」ロゴ[表4: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/466_4_80e02b724a529571c569aac39499974c.jpg?v=202606170952 ]

羽田空港の“滞在価値”をさらに高める新たな拠点として、24時間営業のラウンジ「エアポートカフェラウンジ NODOKA」が7月中旬にオープンします。 同ラウンジでは新たなサービスを導入し、さまざまなシーンで快適にご利用いただける環境をご提供いたします。

「エアポートカフェラウンジ NODOKA」店頭｜完成予想図＜新店舗で導入する新たなサービス＞

・レディースエリアの完全区画化

女性のお客様が安心してご利用いただけるよう、ドアで仕切られた専用エリアを設置。

・プライオリティ・パス会員向け「優先ルーム」

電動リクライニングソファを配置し、長時間の休息にも対応する専用スペースを導入。

・和室タイプのグループルーム

靴を脱いでくつろげる和室仕様の個室を新設し、ファミリーやグループ利用に対応。

・「矢場とん」との提携によるメニュー提供

羽田エアポートガーデン1Fにある「矢場とん」と提携し、ラウンジ内でお楽しみいただける専用メニューをご提供いたします。

「エアポートカフェラウンジ NODOKA」和室仕様の個室｜完成予想図

羽田エアポートガーデンでは3店舗目となるプライオリティ・パス対象施設です。

・ALL DAY DINING GRANDE AILE(https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/restaurants1.html)

・ボディケア LUCK(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shop/detail612/)

・エアポートカフェラウンジ NODOKA

▶プライオリティ・パスの詳細はこちら(https://www.prioritypass.com/ja-JP)

｜その他新規店舗（店舗名再掲／オープン日新情報）

｜駐車場キャンペーンで“電車以外の来館”も促進

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/466_5_671f6a462305aadcf27c529954341ba3.jpg?v=202606170952 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/466_6_00bdd85e090abe0e2f05169e3a67f898.jpg?v=202606170952 ]トーキョーアジフライクリスプ・サラダワークス岩座

空港をご利用の際に車でアクセスされるお客様に、羽田エアポートガーデン駐車場の利便性を実感していただけるのはもちろん、深夜早朝など公共交通機関が運行していない時間帯 に来場される方々にとっても、活動時間の多様化に応えるアクセス手段としてご活用いただける機会となります。時間帯に左右されず来館できる環境を整えることで、幅広い利用目的に対応する施設としての機能を一層強化してまいります。

期間：2026年6月18日（木）～11月30日（月）

内容：当日レシート（合算可）＋駐車券の提示で、次回使える【500円分のお買物・お食事券】をプレゼント。

▼「羽田エアポートガーデン駐車場」公式ホームページ

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/

｜羽田エアポートガーデンは“24時間対応型複合施設”へ進化

駐車場キャンペーンの詳細はこちら :https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/event羽田エアポートガーデン駐車場

営業時間延長、新店舗オープン、駐車場キャンペーン、24時間ラウンジの開業を通じ、 羽田エアポートガーデンは24時間多様な需要に応える施設へと進化を加速しています。

今後も、国内外のお客様に快適にご利用いただける環境整備を継続してまいります。

フロアマップ（2026年6月16日現在）羽田エアポートガーデンについて

住友不動産グループが運営する「羽田エアポートガーデン」は、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。全1,691室のエアポートホテルをはじめ、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルを備えています。

▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

▼ベルサール羽田空港

https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/

▼羽田エアポートガーデン バスターミナル

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/

▼羽田エアポートガーデン駐車場

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/

住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデンについて

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

所在地：東京都大田区羽田空港2-7-1

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約440台

アクセス：京浜急行・東京モノレール「羽田空港第3ターミナル」駅 徒歩1分

通常営業時間：

物販／軽飲食／サービス 10:00～21:00（一部店舗は22:00まで営業）

飲食 11:00～23:00（一部店舗は7:00から営業）

※一部店舗を除く。営業時間が変更になる場合があります。



▼店舗詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shop_list/f