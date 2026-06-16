【京都・福知山】花火大会 2026年8月11日・6000発｜観覧席チケット先行販売 及び 地元中高生400名を無料招待キャンペーンなど 6月15日スタート！

福知山の夜空に、感動の光を。『福知山HANABI2026』開催決定！

福知山HANABI実行委員会テーマ「JOY HERE ～ いま、再び。この空で。 ～」

歴史と自然が息づく京都府福知山市で、夏の風物詩として多くの市民に親しまれてきた花火大会。

「昔見たあの美しい情景を今の子供たちにも見せてやりたい」との思いで復活を果たし、第3回目となる今年は福知山市との共催での開催となります。

昨年より規模を拡大し、花火は45分間で6000発、露店は約50店舗が並ぶほか、福知山城での特別観覧席や来場者参加型の福知山踊りなども企画中！

観覧席から由良川を挟んだ至近距離で打ち上げられる迫力満点の花火をぜひお楽しみください。

観覧席チケットの販売スタート！

＜チケットの種類＞

●シート席（団体用）10,000円

シート席は、地面に敷かれたブルーシートで、1区画は3×3mで区切られており、5～7名ほどがゆったりと座れる広さです。10名までのご利用は可能ですが、周りのお客様のご迷惑にならないようご配慮ください。

●階段席（1名様）2,000円

階段席は、堤防斜面にあるコンクリートの階段で、1ブロック単位（1列27m×5列）で100名様の自由席となります。小学生以上はチケットが必要です。未就学児は膝上鑑賞の場合は無料ですが、お席が必要な場合はチケットをご購入ください。

＜先行販売＞ 地域の販売協力店にて

2026年6月15日～

・福知山観光協会（福知山駅北口）

・BOOKOFF 福知山駅南町店（9号線沿い）

・ハードオフ工具館/ホビーオフ（荒河店）

・フラワーショップCandy（広小路通り）

・株式会社福知堂 はんこカフェ（末広町）

＜一般販売＞ ローソンチケットにて

2026年6月29日～

ローチケ Ｌコード：54126(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=758480)

＜ふるさと納税＞楽天ふるさと納税にて

2026年6月15日～

花火弁当付き 階段席（1名様）(https://item.rakuten.co.jp/f262013-fukuchiyama/fcew005/)

オードブル付き シート席（団体用）(https://item.rakuten.co.jp/f262013-fukuchiyama/fcew006/)

夜空にでっかい夢を打ち上げよう企画 地元中高生400名を無料招待！

チケット販売協力店で短冊を受け取り、その場であなたのでっかい夢を書いて提出すると、先着400名様限定で観覧チケット（階段席）を進呈いたします。短冊は花火玉に貼り付けて当日打ち上げます！

受付場所：チケット販売協力店

開催期間：2026年6月15日～7月末

復活！みんなのHANABI2026

市民参加型企画として1口1,000円の寄付を募り、プログラムの最後に「市民の花火」を打ち上げます。皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

受付場所：福知山市役所4階・チケット販売協力店

お振込み場合：京都北都信用金庫 福知山中央支店 普通 1245521 フクチヤマハナビジッコウイインカイ

大阪発着のバスツアー

ツアー最大の魅力は、大迫力の花火を間近で楽しめる「河川敷有料観覧席」の確保。足元が汚れにくく座りやすい階段席で、ゆったりと感動の瞬間をお過ごしいただけます。

バスは渋滞中も安心の「トイレ付」で運行！福知山城・フクレル・佐藤太清記念美術館の「3館共通入場券」もセット。早期予約特典の特製丹波黒豆パンもお見逃しなく！

旅行代金：おひとり様 14,800円

福知山HANABI2026 開催概要

バスツアーのお申込みはこちら :https://bewave.jp/event/hanabi/fukuchiyama-hanabi.html?utm_source=fukuchiyama-hanabi&utm_medium=article&utm_campaign=fukuchiyama-hanabi_2026&media=361&openExternalBrowser=1

日時：2026年8月11日（火・祝）打上げ時間20:00～20:45 花火6,000発（雨天決行・荒天中止・順延日なし）

会場：由良川河川敷 音無瀬橋付近（京都府福知山市）

主催：福知山HANABI実行委員会

共催：福知山市

後援：京都府・海の京都DMO・森の京都DMO

協力：一般社団法人福知山医師会・福知山踊振興会・福知山旅館ホテル組合・福知山市料理飲食業連合会

主管：一般社団法人DOKKOISE

公式サイト：https://www.fukuchiyama-hanabi.com/

Instagram：https://www.instagram.com/fukuchiyamahanabi/

お問い合わせ：https://www.fukuchiyama-hanabi.com/contact/

一般社団法人DOKKOISEについて

福知山市内の若手経営者たちが令和６年に設立。「世代やエリアを超えて人が交わる場をつくる」をコンセプトに、子どもから高齢者まで幅広く地域住民が参加できる教室やイベント等を開催しています。

＜活動内容＞

●アスリートサッカー教室の開催

●グラウンドゴルフ福知山杯の開催

●福知山HANABIの主管・事務局

●BONCHI祭の開催 など