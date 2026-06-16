【名古屋グランパス】「鯱の大祭典26/27-夏の陣/冬の陣-」開催決定！ ″ナゴヤ・アイチの宝あつまる7（シャチ）周年祭″

株式会社名古屋グランパスエイト鯱の大祭典26/27-夏の陣-

標記の件、シーズン移行後初めてのシーズン、２０２６／２７明治安田Ｊリーグでは"夏の陣"と"冬の陣"と題しシーズン中2回にわたり「鯱の大祭典」を開催します。「私たちのホームタウン、愛知県が名古屋グランパスをきっかけにひとつになれたら」という思いのもと、ホームタウンである名古屋市、豊田市、みよし市をはじめとする愛知県内各地と連携し、名古屋グランパスが主催する「スタジアムで街で、クラブと地域がひとつになる」大祭典です。

今回で7（シチ/シャチ）回目となる「鯱の大祭典」は、「Ｊリーグを世界と闘う舞台とする」ことを目指しシーズン移行するＪリーグの意思と同じく、7つの大陸と7つの海へ、その名が轟くようド派手に開催。



テーマは「ナゴヤ・アイチの宝あつまる7（シャチ）周年祭」。



愛知から世界に誇る至高の文化や芸能の数々、そして、かけがえのないグランパスファミリーが集結するスタジアムは、光り輝く宝あつまる空間に！

夏と冬にそれぞれ陣を組み、選手を後押しする活気ある熱狂のスタジアムを築きます！

そして今回は、鯱の大祭典-冬の陣-の3試合にてBEAMS JAPANがデザインした記念ユニフォームを選手が着用して闘います。加えて記念ユニフォームレプリカをその3試合のご来場者へプレゼントいたします。

夏も冬も、スタジアムでも街でも、ナゴヤ・アイチをアツく盛り上げ、世界に誇る名古屋のパワーを発信していきます！

◼️「鯱の大祭典26/27-夏の陣/冬の陣-」開催決定！ "ナゴヤ・アイチの宝あつまる7（シャチ）周年祭"

https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2026/06162627---7.php