一般社団法人 日本シェフ同友会主催セミナー「こんにゃくと作る未来」に登壇

株式会社NINZIA

株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区）代表取締役CEO兼CRO：寄玉昌宏は、2026年5月27日、大阪ガスショールーム ハグミュージアム（大阪市西区）において開催された、一般社団法人日本シェフ同友会主催セミナー「こんにゃくと作る未来」に登壇しました。

当日は、ホテル、レストラン、給食関連事業者など、食に携わるシェフや料理関係者が参加し、蒟蒻由来素材「ニンジャペースト」を活用した食品の試食や調理実演を通じて、アレルゲンフリー食品やプラントベース食品の可能性について紹介しました。

セミナーでは、参加者同士による活発な意見交換も行われ、食物アレルギー対応や多様な食習慣への対応に関する現場の課題やニーズが共有されました。

蒟蒻技術を活用した食品開発事例を紹介

セミナーでは、NINZIA代表取締役CEO兼CROの寄玉昌宏が講師を務め、日本古来の植物性食材である蒟蒻の可能性と、同社が展開する「テクスチャ・エンジニアリング技術」について紹介しました。

また、蒟蒻由来素材「ニンジャペースト」を活用した食品開発事例として、

・リベイクによって品質向上が期待できる冷凍パン

・衣の食感に特徴を持たせたフリット

・冷凍後もふんわりとした食感を維持するケーキ

などが紹介され、実際の試食品を用いた調理実演と試食が行われました。

参加者は食品の食感や調理特性を確認しながら、現場での活用可能性について意見を交わしました。

食物アレルギー対応に関する現場課題とニーズの共有

セミナー後の意見交換では、参加したシェフや料理関係者から、食物アレルギー対応に関する現場の課題について具体的な声が寄せられました。

ホテル業界に携わる参加者からは、

「ホテルでは修学旅行などの団体客への対応で困難があることが多い。シェフの準備も大変だが、アレルギー対応のためにテーブルを分けたりすると、生徒自身も気を遣ってしまうことがある。誰でも同じものを食べられるアレルゲンフリー食というものが切実に求められている」

との意見がありました。

食物アレルギー対応は調理現場だけでなく、食事をする側の心理的負担にも関わる課題であり、多様な利用者が同じ食事を楽しめる食品への期待が示されました。

また、試食提供された蒟蒻入り米粉パンについては、

「NINZIAの蒟蒻入り米粉パンは、通常の小麦のパンよりむしろ美味しい」

との感想も寄せられました。アレルゲンフリー食品は「代替食品」という位置づけで語られることが少なくありませんが、味や食感そのものについて高い評価を得る場面も見られました。

さらに、食品開発や調理に携わる参加者からは、

「米粉などの素材でアレルゲンフリー食を作ること自体は不可能ではないが、かなりコツが必要で、限られた人しか作れないことが課題となっている。蒟蒻をつなぎに使うことでアレルゲンフリー食を誰でも作れるようになれば、提供できる機会が増える」

との意見もありました。

調理技術への依存度を下げながら品質を安定させることは、アレルゲンフリー食品の普及において重要なテーマの一つであり、蒟蒻由来素材への関心が寄せられました。

今回のセミナーでは、アレルゲンフリー食品に対する需要の高まりだけでなく、「誰もが同じ食事を楽しめる環境づくり」や「調理現場における再現性向上」といった課題についても意見が交わされました。

「食の制限を超える」ためのテクスチャ・エンジニアリング

NINZIAは、日本古来の植物性食材である蒟蒻の可能性に着目し、独自の「テクスチャ・エンジニアリング技術」を研究開発しています。

蒟蒻由来素材「ニンジャペースト」は、糖や脂質、動物性素材に依存せずに食品の結着・成型・食感設計を可能にする独自素材であり、グルテンフリー食品、プラントベース食品、防災食品など幅広い領域で活用が進んでいます。

当社では、「糖尿病や肥満、アレルギー等の“食の制限”を超え、誰もが食べることを楽しめる世界」の実現を目指し、日本発の食技術の社会実装とグローバル展開を進めています。

株式会社NINZIAについて

糖尿病や肥満、アレルギー等の「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、日本古来の植物性食材「蒟蒻」の可能性を追求する企業です。糖や脂質、動物性素材に頼らない結着成型と食感創成の技術を「テクスチャ・エンジニアリング技術」として展開し、日本の食テクノロジーで世界の健康課題の解決を目指しています。

【会社概要】

会社名： 株式会社NINZIA（ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

所在地： 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

【代表者】： 代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

事業内容： 「新しい食のカタチをつくる」テクスチャ・エンジニアリング

公式WEBサイト： https://ninzia.jp/

オンラインショップ： https://store.ninzia.jp/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/ninzia.jp/



