MoBagel、Qualcomm Technologiesとの連携を強化

Solve AI株式会社

Agentic AIソリューションを提供するMoBagel Inc.（以下、MoBagel）は、Qualcomm Technologiesとの連携を強化し、企業向けオンプレミスAgentic AIソリューションの普及を加速していることをお知らせいたします。

MoBagelは、Qualcomm Cloud AI 100 UltraやDragonwing(TM)プラットフォームなどのAIアクセラレーション技術と、自社のAgentic AIプラットフォームを組み合わせることで、安全かつ高性能なEnterprise AI基盤の構築を進めています。また、Japan IT Week、SusHi Tech Tokyo 2026、AI & Beyond Taipeiなどを通じて、その取り組みを国内外へ発信しています。

Qualcomm Technologiesとの連携によるオンプレミスAgentic AIの展開

MoBagelは、企業向けオンプレミスAgentic AIソリューション「GenieAcceler」を展開しています。「GenieAcceler」は、企業内データ活用、AI Agentによる業務自動化、意思決定支援を実現する企業向けAgentic AIプラットフォームです。クラウド環境だけでなくオンプレミス環境にも対応し、企業のセキュリティ・コンプライアンス要求に対応した、安全かつ高性能なAI活用を実現します。

Japan IT Weekでは、Qualcomm Cloud AI 100 Ultraを搭載したAetinaのAI推論サーバーと連携したデモ展示を実施しました。また、SusHi Tech Tokyo 2026では、Qualcomm Technologiesの出展枠内にてブース展示およびピッチ登壇を行い、「Agentic AI On-Premises: Accelerated, Secured, and Trustworthy」をテーマに、Qualcomm Cloud AI 100 Ultraと連携したオンプレミスAgentic AI基盤を紹介しました。

これらの展示を通じて、MoBagelはQualcomm TechnologiesのAIアクセラレーション技術と自社のAgentic AIプラットフォームを組み合わせた、安全かつ高性能なEnterprise AI基盤を提案しました。

AI & Beyond Taipeiを開催、Qualcomm TechnologiesとAgentic AIの未来を議論

MoBagelは2026年5月20日、台北にて企業のAI活用や次世代AIインフラをテーマとしたイベント「AI & Beyond Taipei」を開催しました。

同イベントでは、Qualcomm TechnologiesよりHan Lu氏（IE-IOT Business Development Director）が登壇し、「Scaling AI for Everyone」をテーマに講演を実施しました。講演では、Qualcomm Dragonwing(TM) AI On-prem Appliance Solutionを中心に、Edge AI、Hybrid AI、オンプレミス生成AIなど、企業向けAI基盤の最新動向が紹介されました。

また、MoBagel CEOのAdms Chungは、「Build AI Together and Beyond」をテーマに基調講演を行い、生成AIからAgentic AIへの進化によって企業競争力のあり方が大きく変化していくというビジョンを共有しました。

講演では、企業が独自のAI Agentを構築・運用できる「C-Suites AI Builder Platform」を紹介するとともに、「Every company will develop AI employees（すべての企業がAI社員を持つ時代になる）」というメッセージを通じて、MoBagelが目指すAI Native Enterpriseの未来像を示しました。

MoBagelについて

MoBagelは、AI・データ分析技術を活用し、企業のデータドリブン経営を支援するAIテクノロジーカンパニーです。生成AI、予測分析、AI Agentなどを活用し、企業の意思決定高度化と業務最適化を支援しています。

2015年に米国カリフォルニアで創業し、現在は日本、台湾、シンガポール、香港、米国などグローバルに事業を展開しています。Fortune 500企業を含む多数の企業にAIソリューションを提供しています。