細木数子をフィーチャーしたLEGENDARY RAP TEES COLLECTIONがHOMEGAME TOKYOにて限定リリース!

株式会社HALL OF FAME

時代を超えて語り継がれる細木数子を90's RAP TEEカルチャーへのリスペクトと共に表現した全３型のLEGENDARY RAP TEES COLLECTIONが6/19(金)よりリリース!

KH001 KAZUKO HOSOKI LEGENDARY RAP TEES TYPE1

\11,000-(in tax)

KH002 KAZUKO HOSOKI LEGENDARY RAP TEES TYPE2

\11,000-(in tax)

KH003 KAZUKO HOSOKI LEGENDARY RAP TEES TYPE3

\11,000-(in tax)

■Event Info

発売日当日夜に、発売を記念したローンチイベントをHOMEGAME TOKYOにて開催!

MUSIC&FREE DRINK!!

-開催場所-

HOMEGAME TOKYO

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前３丁目２０－２１

ベルウッド原宿 1FA号

TEL:03-6271-5080

-開催日時-

2026/6/19(FRI) 19:00-21:00

HOMEGAME【ホームゲーム】

日本未発売のNEW ERA（ニューエラ）をはじめ、国内外より厳選されたレアなキャップを取り扱うコンセプトショップ。

東京、横浜、大阪に店舗を構え、最新トレンドをキャッチしつつ、定番のクラシックなアイテムまで幅広く展開するそのラインナップは圧巻。

スタッフや著名人の提案によるHIPHOPカルチャーを色濃く反映した別注モデル「HOMEGAME CUSTOM」を数多くリリースし話題を集めている。