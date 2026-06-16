公益財団法人日本サッカー協会公認ゲーム「サッカー日本代表ヒーローズ」にて、日本代表ユニフォームのアバターを販売、さらにスペシャルくじキャンペーンを実施します。

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：亀田 信吾、以下「ワイハウ社」）は、１００％子会社のWHDCアクロディア株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長：窪田 圭一、以下「WHDCアクロディア」)が運営する、公益財団法人日本サッカー協会公認ソーシャルゲーム「サッカー日本代表ヒーローズ」アプリ内にて、日本代表ユニフォームのアバターを販売いたします。また、ミッションをクリアしてくじを回すとゲーム内のアイテムがGET出来るスペシャルくじキャンペーンを実施いたします。

絶対負けられない試合に欠かせない日本代表ユニフォームのアバター（分身）で、「サッカー日本代表ヒーローズ」を更に盛り上げます。

【日本代表ユニフォームアバター販売期間】

2026年6月16日（火）12:00～2026年7月19日（日）23:59

【販売アイテム】

日本代表ユニフォーム（HOMEユニフォーム上下、GK 1st上下）

【アバター機能について】

■アバターは、顔のパーツや衣服（アイテム）を自由に選択でき、様々なコーディネートを楽しめ、自分の個性をアピールできる新な機能です。

アバターはステータスページやチームミーティングページなどで表示され、他のユーザーも見ることが出来ます。最高の日本代表サポーターとして、ゲーム内で有名人になるもよし！チームメンバーお揃いにするもよし！新たなコミュニケーション機能としてもお楽しみください。

自分だけの特別なコーディネートを完成させよう！

【スペシャルくじキャンペーン実施期間】

2026年6月15日（月）0:00～2026年6月26日（金）23:59

【スペシャルくじキャンペーンについて】

ゲーム内の簡単なミッションをクリアするとくじが回せて、育成アイテムやレア確定ガチャチケットがGETできるキャンペーンです。ハズレなしで必ず以下のいずれかのアイテムがもらえるので、期間中は毎日チャレンジしてみてね。

GETしたアイテムで選手を育成して試合で活躍しよう！

＜出現アイテム＞

・裁審耀皓煌冥穿鏡ガチャチケット【梅】※レア確定ガチャチケット

・体力ドリンク

・コンディションUPのお守り

・ルナルナコーチ1時間契約チケット

・スターメダル

【サッカー日本代表ヒーローズについて】

本ゲームは、2011年12月にサービス開始以来、GREE、Mobage、mixi、コロプラ、ヤマダゲーム、App Store（iOS版）およびGoogle Play（Android版）、Yahoo! Mobage、ワクプラ、Vポイントゲームパークの各配信先で順調にダウンロード数を伸ばし、累計200万人以上のユーザーの皆様に長期にわたりお楽しみいただいている実名サッカーゲームです。

当社は、今後も充実させさまざまなイベントを開催し、「サッカー日本代表ヒーローズ」ファンのお客さまはもちろん、まだ「サッカー日本代表ヒーローズ」を知らないお客さまにも、「サッカー日本代表ヒーローズ」の新たな魅力と楽しみ方を発信してまいります。今後の展開にもご期待ください。



【サッカー日本代表ヒーローズの概要】

【鈴木彩艶、板倉滉、伊藤洋輝、瀬古歩夢、守田英正、遠藤航、三笘薫、南野拓実、堂安律、久保建英、上田綺世】ら31名の実名＆実写サッカー日本代表選手が登場する公益財団法人日本サッカー協会公認のソーシャルゲームです。

まず最初に、好きなサッカー日本代表選手１名を選んで無料でゲームを開始します。自分の選手を鍛え、他の参加者たちとチームを結成、サッカー世界大会に向けて練習し、体力・技術のレベルアップに挑戦していきます。チーム掲示板で仲間と交流しながら、毎日行われる公式戦や定期的に開催されるサッカー日本代表チーム同士が対戦するトーナメント戦「SAMURAI BLUE CUP」やリーグ戦「SAMURAI BLUE LEAGUE」など各大会に参戦し、世界一を目指して戦っていきます。また、幅広い配信先から、それぞれを代表するチームが結集し、真の王者を決する最高峰の大会「HEROES CHAMPION'S CUP」、「HEROES CHAMPION'LEAGUE」は多くの参加者の目標として、大変好評を博しております。

「サッカー日本代表ヒーローズ」

※その他、記載されている社名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※ゲーム画面およびアプリアイコンに登場するサッカー日本代表選手6名は2025年3月の代表戦に招集された選手です。

※スクリーンショットおよびアプリ説明文に登場するサッカー日本代表選手11名は2025年3月20日バーレーン戦の先発メンバーです。

※現在このアプリに登場するサッカー日本代表選手は、2024年10月10日から2025年11月18日の代表戦に出場した選手の合計31名です。

現在、サッカーの国際大会を契機として、サッカーを観戦し、楽しむファンの皆さまの熱量が高まっています。当社グループが運営する公益財団法人日本サッカー協会公認ソーシャルゲーム『サッカー日本代表ヒーローズ』は、当社グループにおいて 10 年以上にわたり運営され、多くのサッカーファンの皆さまにお楽しみいただいてまいりました。こうした歩みを通じて、当社グループは、サッカーを愛するファンの皆さまに、ゲームを通じた価値ある体験を提供してまいります。

【WHDCアクロディア株式会社】

所在地：東京都新宿区愛住町22 第３山田ビル

設立：2023年6月30日

代表者：代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容：スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、その他

ウェブサイト：http://www.acrodea.co.jp/

【THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社】

所在地：東京都新宿区愛住町 22 第 3 山田ビル

設立：2004年 7 月 上場：2006年 10月 東証スタンダード（3823）

代表者：代表取締役社長 亀田 信吾

事業内容：新規事業立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社経営指導

ウェブサイト：https://www.twhdc.co.jp/