【TAC公務員】「始めるなら今！2027公務員受験のためのオンラインオリエンテーション」を6/23（火）開催！＜参加無料・要予約＞

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている方へ向けた「始めるなら今！2027公務員受験のためのオンラインオリエンテーション」をTAC大宮校より配信します。

TAC大宮校在籍の溝江講師がオンラインでわかりやすくお伝えします。

予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#oomiya

2027年合格を目指すなら、今のスタートが重要です。

TAC本科生向け初回講義「オリエンテーション」を、オンラインで体験いただけます。

受験対策の進め方や学習スケジュールのポイントなど、これから学習を始める方に役立つ内容を分かりやすくご紹介します。

「もう遅いかも…」と思っている方も、今なら十分間に合います。

オリエンテーション終了後には、質問コーナーも実施。

学習方法やコース選びなど、気になることをお気軽にご相談ください。

※オンラインオリエンテーションは、参加者の顔や氏名が他に映ることはなく、入退室も自由です。

■日時

6月23日（火）19：00～20：30



■実施方法

オンラインで開催

※Zoomを使用します。

※オンラインオリエンテーションは、参加者の顔や氏名が他に映ることはなく、入退室も自由です。

■参加特典

１万円免除クーポン

2025年公務員試験 合格体験記

※特典はイベント翌日にメールで進呈いたします。

予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#oomiya

- 担 当 講 師地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！

TAC公務員講座 溝江 勝 講師

大宮校は、TACの関東地域では最も北に位置し、交通の便が非常に良いところです。埼玉県を中心とした首都圏のみならず、群馬県・栃木県等からも受講する方が多いのが特徴です。また、希望する試験の職種も多岐に渡っていますので、様々な試験に対応できるようきめ細かなアドバイスを意識しています。そして教室の雰囲気はアットホームです。皆さんが安心して受験に臨めるよう頑張ります！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#oomiya

知りたい情報がすぐわかる！TAC公務員講座デジタルパンフレット！

※1 公務員講座生とは公務員試験対策講座において、目標年度に合格するために必要と考えられる、講義、演習、論文対策、面接対策等をパッケージ化したカリキュラムの 受講生です。各種オプション講座や公開模試など、単科講座のみの受講生は含まれておりません。※2 同一の方が複数の試験種に合格している場合は、それぞれの試験種に最終合格者としてカウントしています。（実合格者数は2,819名です。）2026年1月31日時点で、調査にご協力いただいた方の人数です。お使いのデバイスで今すぐ見られる！

TAC公務員講座のパンフレットが手元に届く前に、データでご覧いただけます。便利な機能が色々とあるので、ぜひ気になる試験種のデジタルパンフレットでお試しください。公務員の魅力や、試験の傾向、コースの内容もこのデジタルパンフレット一冊で丸わかりです！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/digitalpanfu.html

便利機能も満載のデジタルパンフレット！- ページを拡大 ～細かく見たいときには最適な機能！～- ページの一覧を表示 ～見たいページへひとっ飛び！～- ページに線画を書く ～気になるところへマークができる！～- ふせんを貼る ～あとでまた戻ってきたいところへチェック！～- テキストをコピーする ～重要箇所はメモで残したい場合に！～- ページを自動でめくる ～概要をサラッと確認したい時に！～

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/digitalpanfu.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html