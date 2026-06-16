海外で活躍するXR教育の専門家から未来の教育・人材育成を学ぶセミナーを開催！6/27（土）「Spatial XRとAIが変える学び」・7/11（土）「XR時代の新しい人材育成」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）はこのたび、XR教育の専門家Dominique Wu氏をお招きし、AIやXRを用いた未来の教育・人材育成について学べる無料のオンラインセミナー全2回を開催します。なお、第1回「未来の人材育成はどう変わる？～Spatial XRとAIが変える学び～」は6月27日（土）、第2回「AIが学びを最適化する ～XR時代の新しい人材育成～」は7月11日（土）に開催予定です。



※英語でのセミナーとなりますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことが可能です。ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。



▼「未来の人材育成はどう変わる？～Spatial XRとAIが変える学び～」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174657/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174657/?rls)

※締切：2026年6月27日（土） 12：00



▼「AIが学びを最適化する ～XR時代の新しい人材育成～」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175435/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175435/?rls)

※締切：2026年7月11日（土） 12：00





現実世界とデジタル仮想世界を融合させる革新的技術の総称であるXR（クロスリアリティ）。新しい体験を創造する技術で、「VR（仮想現実）」「AR（拡張現実）」「MR（複合現実）」などの先端技術を内包します。XR分野は、ゲーム業界に限らず、製造業や建築業・医療・教育分野においても活用できる技術です。今回のセミナーでは、教育とXRの分野で実践・研究に携わってきたDominique Wu氏を登壇者に迎え、XRを用いた未来の教育にスポットライトを当ててお届けします。



第1回では、世界各地の教育現場で急速に広がりつつあるSpatial XR（空間XR）やAIについて、どのように学習体験を変え、スキル習得のスピードや理解の深さ、学習の定着率を高めているのかを、具体的な視点から解説。また、第2回では、AIがインストラクターの役割を担うXR学習に焦点を当てて解説します。XRやAIに詳しくない方でも理解しやすい構成で、XRとAIによる教育の全体像を知るための導入的な内容です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜セミナーの内容＞

6月27日（土）「未来の人材育成はどう変わる？ ～Spatial XRとAIが変える学び～」

・なぜ今、教育にXRとAIが必要とされているのか

・没入型学習は、従来の教育手法と何が違うのか

・高等教育や人材育成は、今後どのように変わっていくのか



7月11日（土）「AIが学びを最適化する ～XR時代の新しい人材育成～」

・AIが学習体験にどのように関与するのか

・教える側の役割はどのように変わっていくのか

・XRとAIを前提とした教育設計は、何が変わるのか

セミナー概要

■日時

第1回「未来の人材育成はどう変わる？」：2026年6月27日（土） 11：00～12：00

第2回「AIが学びを最適化する」：2026年7月11日（土） 11：00～12：00



■場所

オンライン開催（Zoom）



■登壇者

Dominique Wu氏

XRクリエイター/作家/講師

ユーザー中心の空間インターフェースの創造と、3D環境内での詳細なユーザーリサーチとユーザーテストの実施に専念。彼女の専門知識により、Metaやウォルマートのイノベーション・ハブであるStore 8などの企業に貴重なコンサルティングやデザイン・サービスを提供している。コンサルタント業にとどまらず、Hummingbirdsday Design StudioとXReality Proの指揮をとり、さまざまな業界に合わせた空間デザイン・ソリューションを生み出している。カニャーダ・カレッジの非常勤講師として、XRと空間コンピューティングの教育に力を注いでいる。過去10年間、UXデザインのスキルを駆使して没入型テクノロジー分野に貢献し、大手企業や業界全体に影響を与えてきた。また、XReality Proに関連したチュートリアル、講演、ハッカソンを通じて、米国で30,000人以上の人々を巻き込み、活気あるXRコミュニティの構築にも重要な役割を果たしている。ここで、空間デザインの専門家を集めたバーチャル・ミーティングを毎週開催し、学習とネットワーキングの場を促進している。彼女のプロジェクトは、特にUnityを使用した空間デザインのプロトタイプの開発や、ユーザーフレンドリーな空間インターフェースの制作に関わるもので、革新的かつ実用的なデザインソリューションを通じてユーザー体験を向上させることに重点を置いている。



■参加費

無料



■定員

各回60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼「未来の人材育成はどう変わる？～Spatial XRとAIが変える学び～」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174657/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174657/?rls)

※締切：2026年6月27日（土） 12：00



▼「AIが学びを最適化する ～XR時代の新しい人材育成～」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175435/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175435/?rls)

※締切：2026年7月11日（土） 12：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「XR教育の専門家語る未来の人材育成」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼Figma入門講座（eラーニング／全21回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)



▼動画編集入門講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/?rls)



▼そのほかのキャリア・ヒューマンスキル関連セミナー

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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