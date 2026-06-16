鈴木凌2026年8月、鈴木凌再始動ライブイベント【Ryo Suzuki Live Collection ―ZERO― 】開催決定！！

株式会社ビーグラムレコーズ

株式会社ビーグラムレコーズへの移籍に伴い4月から活動の一部を休止していた鈴木凌の待望の再始動ライブイベントが決定！！

【Ryo Suzuki Live Collection ―ZERO― 】と題された今回のライブはライブパフォーマンス撮影を兼ねており、2026年8月7日～9日の3日間（3公演）・全公演入場無料で開催される。この貴重な公演はまず始めに鈴木凌オフィシャルファンクラブ会員優先で申し込み(抽選)が行われ、その後一般申し込みも予定している。

鈴木凌の新たな第一歩となる【Ryo Suzuki Live Collection ―ZERO― 】はこれまで応援してくれたファンへの感謝を込めるとともに、進化した魅力を体感できる特別なライブ。

ぜひこのライブに参加し、鈴木凌の再始動の瞬間を目撃してほしい。

Ryo Suzuki Live Collection ―ZERO―

＜SCHEDULE＞

2026年8月7日（金） OPEN 18:00 / START 18:30

2026年8月8日（土） OPEN 16:30 / START 17:00

2026年8月9日（日） OPEN 16:30 / START 17:00

※未就学児入場不可。（当選者の方おひとりでのご入場となります。）

※開場、開演時間は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

＜会場＞

LIVE HOUSE hillsパン工場（大阪）

＜チケット代＞

無料（入場時ドリンク代\600必要）

※整理番号順での入場・全自由

＜チケット発売＞

・鈴木凌オフィシャルファンクラブ チケット申込期間：2026年6月17日（水）12:00～6月26日（金）23:59

・一般発売 7月4日(土) 10:00～ LIVE HOUSE hillsパン工場サイトにて

[鈴木凌 プロフィール]

10代はダンスボーカルグループとして活動。

その後、会社員として働く中で再び芸能活動への思いが募り、某オーディションに応募。スマホケース販売員として働きながらオーディションに挑み、12名まで勝ち残る。この経験を通じてアイドルとしてのソロ活動を開始。新たなる可能性を見出されアーティストとして新たな一歩を踏み出す。