円普通預金および SBI ハイパー預金の金利改定について

株式会社SBI新生銀行

当行は、日本銀行による政策金利利上げに伴う市場金利の変動を受け、以下のとおり円普通預金および SBI ハイ パー預金の金利を引き上げることを決定しましたのでお知らせいたします。 SBI グループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、今回の政策金利利上げのメリットをお客さまに早いタイミングでご 享受いただけるよう、金利改定日については、2026 年 7 月 10 日（金）といたします。

円普通預金（個人のお客さま）およびSBIハイパー預金金利

＊ステップアッププログラムの、スタンダード、シルバー、ゴールド、プラチナステージ

SBIハイパー預金は、SBI証券とSBI新生銀行の資金移動を自動化する預金サービスです。SBIハイパー預金の残高がSBI証券の買付余力に自動反映されるため、入出金の操作は不要です。投資に使っていない資金や株式等の売却代金は自動でSBIハイパー預金に振り替えられ、毎月利息を受け取れます。

現在、インターネット限定で、3つの預入期間の円定期預金を設定すると金利を上乗せするトリプル円定期キャンペーンを実施しています。詳しくは、以下のサイトにてご確認ください。

●SBIハイパー預金について詳しくはこちら

SBIハイパー預金 - 円預金 | SBI新生銀行(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/)

●トリプル円定期キャンペーンについて詳しくはこちら

トリプル円定期預金キャンペーン | SBI新生銀行(https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/cam_2606_yen_triple/)

※ SBIハイパー預金および円普通預金の金利は毎日見直しとなる変動金利です。市場動向等により適用金利を変更する場合があります。最新の金利・商品説明書は、当行のホームページにてご確認ください。

https://www.sbishinseibank.co.jp/rate_list/yen.html?intcid=news20250127_3(https://www.sbishinseibank.co.jp/rate_list/yen.html?intcid=news20250127_3)

※ ステップアッププログラムのステージについて詳しくは、以下の当行のホームページをご確認ください。

https://www.sbishinseibank.co.jp/service/relationship/?intcid=news20250127_4(https://www.sbishinseibank.co.jp/service/relationship/?intcid=news20250127_4)

以上