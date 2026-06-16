ペストリーシェフ 佐藤 浩一による新作マカロン登場　ミルクプラリネ・福岡八女産「煎茶」・ラズベリー・バニラ・オレンジシトロン

相鉄ホテル株式会社ペストリーショップ「ドーレ」新作マカロン「フレーバー5種アソートボックス」

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、ホテルメイドの焼きたてパンや季節のフルーツを使用したスイーツを取り揃えるペストリーショップ「ドーレ」（B1F）にて、マカロンの新作「フレーバー5種アソートボックス」の販売を7月1日（水）より開始いたします。

好評を博した「チュアオショコラ」に続き、パリの名店で研鑽を積んだペストリーシェフ 佐藤 浩一が手がける、待望の新作マカロンがついに登場いたします。シェフ佐藤のスペシャリテであるマカロンへの深い造詣と長年培った技術、研ぎ澄まされた美意識が結集された一箱です。異なる素材の個性を丁寧に引き出しながら、繊細な食感と凝縮感のある味わいを両立した5種のフレーバー。フランス菓子の伝統をベースに、素材の組み合わせと食感のコントラストを追求するシェフ佐藤ならではのアプローチが随所に光ります。ヘーゼルナッツをキャラメリゼし、砕いた自家製プラリネを忍ばせた「ミルクプラリネ」、香ばしい香りがマカロンの風味に奥行きを与える福岡・八女産「煎茶」、ホワイトチョコレートベースのマイルドなラズベリーガナッシュとジュレの酸味が絶妙に調和した「ラズベリー」、厳選バニラビーンズをたっぷり使用したホワイトチョコレートガナッシュの「バニラ」、オレンジクリームと自家製レモンコンフィの酸味が爽やかな「オレンジシトロン」。それぞれに異なる表情を持つ、全5種のフレーバーが揃います。

マカロンをスペシャリテとするシェフ佐藤だからこそ生み出せる、個性豊かでありながら洗練された味わい。大切な方への手土産や特別な日のギフトにも最適なアソートボックスです。

【マカロン フレーバー5種アソートボックス 概要】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/281/

■場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

■時間：10:00～19:00

■期間：2026年7月1日（水）～2027年3月31日（水）

■料金：2,500円

大切な方へのお手土産や特別な日のギフトにも最適

■内容：

＜ミルクプラリネ Milk Praline＞

ヘーゼルナッツをキャラメリゼして砕いた自家製プラリネをミルクチョコレートのガナッシュに合わせ、コク深くリッチな味わいに仕立てました。ひと口かじると、ミルクの甘みとキャラメリゼされたヘーゼルナッツの香ばしさが重なり合い、後を引く豊かな風味が広がります。

＜煎茶 Sencha Green Tea＞

福岡県八女産の煎茶を粗挽きにし、チョコレートクリームに丁寧に練り込みました。茶葉本来の香ばしい香りとほのかな渋みが口の中でじんわりと広がる、和を感じる一粒です。

＜ラズベリー Raspberry＞

ホワイトチョコレートベースのマイルドなラズベリークリームの中に、果実感あふれるジュレをとじこめました。やさしい甘みと鮮やかな酸味が絶妙に調和した、フレッシュな味わいです。

＜バニラ Vanilla＞

厳選されたバニラビーンズをたっぷりと使用し、バニラ本来の甘さと芳醇な香りを存分に引き出しました。シンプルながらも奥行きのある、贅沢な一粒です。

＜オレンジシトロン Orange Citron＞

アーモンドのコクを感じるオレンジクリームに、自家製レモンコンフィをアクセントに加えました。柑橘の甘みと酸味が重なり合う、爽やかでフルーティな味わいです。

【ペストリーシェフ 佐藤 浩一（さとうひろかず）プロフィール】

シェフ佐藤こだわりの5種類の味わい

銀座「マキシム・ド・パリ」にてパティシエとしてのキャリアをスタート。10年にわたる研鑽の中でフランス菓子の奥深い世界に魅了され、渡仏。2000年、パリに誕生した「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」の創業時よりスーシェフとして携わり、日本国内各店の立ち上げにも貢献。素材本来の持ち味を丁寧に引き出しながら、異なる食感のパートを組み合わせ、凝縮感のある味わいのケーキを追求。華美な装飾を控えたシンプルでスタイリッシュなデザインが特徴で、多くのお客さまから高い評価を得ている。スペシャリテは、チョコレートの豊かな香りと深みを引き出したケーキやマカロン。繊細な食感とともに、印象に残る味わいを多くのファンに提供しつづけている。2025年8月より、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ ペストリーシェフに就任。世界中のお客さまが集うシェラトンの舞台で、国際的な感性と経験を活かし、横浜の地にふさわしい唯一無二のスイーツを皆さまにお届けします。

備考：

※記載料金には、消費税が含まれます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約： 045-411-1188（10:00～19:00）

https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/281/

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