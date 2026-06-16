ウインテスト、液体レンズ「RYUGU」を受注

ウインテスト株式会社

ウインテスト株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：姜 輝、東証スタンダード：6721）は、この度、国内初の「第4世代放射光施設」ナノテラスの管理運営と研究者への利用支援を行っている公益財団法人から液体レンズ複数台をの受注いたしました。

受注製品

製品名 液体レンズ RYUGU

出荷予定時期 2026年7月

本液体レンズが使用される施設NanoTerasu（ナノテラス）は、宮城県仙台市の東北大学青葉山新キャンパスに建設された、国内初の「第4世代放射光施設」です。

太陽光の10億倍以上明るいX線（放射光）を使い、物質構造をナノ（10億分の1）レベルで可視化する巨大な「顕微鏡」として、2024年4月に運用を開始しました。

当社の液体レンズ「RYUGU」は、液体と電気信号を活用した独自技術により、レンズ特性をリアルタイムで変化させることが可能です。応答速度は15ms（ミリ秒）と非常に高速であり、工場の外観検査装置や産業用カメラ、各種画像センシング機器への多岐にわたる応用が期待されています。

お客様等の情報について

お客様名、受注金額、納入地域に関する他具体的内容につきましては、お客様と当社の間で締結いたしました守秘義務契約並びに営業秘密保護の必要性から非開示といたします。

売上時期

本件に係る納入売上計上は当社2026年度第３四半期を予定しています。