株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉）は、日本銀行による政策金利利上げに伴う市場金利の動向を踏まえ、2026年7月10日（金）よりSBIハイパー預金の金利を年0.50％（税引後年0.3984％）から年0.55％（税引後年0.4382％）へ引き上げます。

また、本金利改定に先立ち、お客さまに金利上昇のメリットをいち早くご享受いただけるよう、SBIハイパー預金をご利用のお客さまには、残高増加に応じて金利を上乗せするキャンペーンを実施します。また、新たにSBIハイパー預金の口座を開設いただけるお客さまには上記キャンペーンに加えて、現金をプレゼントするキャンペーンもご用意しております。

いずれのキャンペーンも2026年6月19日（金）より開始いたします。

■キャンペーン１

「SBIハイパー預金残高UPで金利上乗せ。いま動けば差がつく。利上げ先取りキャンペーン」（お問合せ番号：2624）

キャンペーン期間：2026年6月19日（金）～2026年6月30日（火）

SBIハイパー預金の残高増加額に対し、通常金利に加えて、金利年3.0％（税引後年2.3905％）相当を上乗せします。基準日（2026年6月15日（月））時点の残高と比較して増加した預金額のうち、最大500万円を上限として、キャンペーン期間中の各日の残高増加分に応じて算出した利息相当額（税引後）を現金でプレゼントいたします。なお、本キャンペーンにおける基準日は2026年6月15日（月）となり、基準日以降に新規に口座開設されたお客さまも対象になります。

■キャンペーン２

「SBIハイパー預金口座の開設で3,000円プレゼントキャンペーン！」（お問合せ番号：2625）

キャンペーン期間：2026年6月19日（金）～2026年9月30日（水）

キャンペーン期間中にエントリーのうえ、SBIハイパー預金口座を新規に開設し、2026年9月30日（水）時点の残高が10万円以上のお客さまに対し、3,000円をプレゼントいたします。

※両キャンペーンの詳細は、2026年6月19日までに当行ホームページ上でご案内いたします。

（両キャンペーンの参加条件の詳細、特典提供時期、ご留意事項等は詳細にてご確認ください）

【SBIハイパー預金について】

SBI証券とSBI新生銀行の資金移動を自動化する預金サービスです。SBIハイパー預金の残高がSBI証券の買付余力に自動反映されるため、入出金の操作は不要です。投資に使っていない資金や株式等の売却代金は自動でSBIハイパー預金に振り替えられ、毎月利息を受け取れます。

投資用のご利用はもちろん、生活資金と区別しご預金を管理する目的や、普通預金からの自動振替サービスを利用し、積立口座として貯蓄目的でご利用いただく等、すでに多くのお客さまに様々な用途でご利用いただいております。

●SBIハイパー預金について詳しくはこちら

SBIハイパー預金 - 円預金 | SBI新生銀行(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/)

●リリース「円普通預金およびSBIハイパー預金の金利改定について」はこちら

円普通預金およびSBIハイパー預金の金利改定について(https://corp.sbishinseibank.co.jp/ja/news/news/20260616a/main/01/link/260616_YenSav_HY_RateRev_j.pdf)

※ SBIハイパー預金および円普通預金の金利は毎日見直しとなる変動金利です。市場動向等により適用金利を変更する場合があります。最新の金利・商品説明書は、当行のホームページにてご確認ください。

https://www.sbishinseibank.co.jp/rate_list/yen.html?intcid=news20250127_3(https://www.sbishinseibank.co.jp/rate_list/yen.html?intcid=news20250127_3)

以上